Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Ekim Cuma 2025 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla saat 10:00'da altın fiyatları piyasada hareketli. Altın, uzun zamandır ilgi çekici bir yatırım aracı. Yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Güncel fiyatlar incelendiğinde, ons altın, gram altın ve çeşitli türleri dikkat çekiyor.

Ons altının Dolar cinsinden fiyatı 4.013,67 TL olarak belirlenmiştir. Bu değer, altın piyasasındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Yatırımcılar için ons altın fiyatı önemli bir gösterge. Küresel pazar şartlarını ve ekonomik verileri etkiliyor. Jeopolitik gelişmeler de dikkate alınmalı.

Gram altın, Türkiye pazarı için önemli bir gösterge. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 5.425,552 TL. Satış fiyatı ise 5.426,268 TL olarak kaydedilmiş durumda. Yerel yatırımcılar, bu fiyatları dikkate alıyor. Yükselen gram altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Diğer altın türleri de fiyat oluşumunu etkiliyor. Çeyrek altın alış fiyatı 8.680,88 TL, satış fiyatı ise 8.871,95 TL. Yarım altındaki alış fiyatı 17.307,51 TL, satış fiyatı 17.743,90 TL. Cumhuriyet altını, yatırımcılar için başka bir ilgi alanı. Bugün alış fiyatı 37.333 TL, satış fiyatı ise 37.897 TL olarak belirlenmiştir.

Gremse altının alış fiyatı 91.280 TL, satış fiyatı da 92.538 TL. Ata altının güncel fiyatları ise alışta 37.606 TL, satışta 38.097 TL. Ziynet altını da göz önünde bulundurmak önemli. Alış fiyatı 34.723,53 TL, satış fiyatı ise 35.379,27 TL olarak belirlenmiştir.

Bilezik gram altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. 14 ayar bilezik gramı alış fiyatı 3.097,30 TL, satış fiyatı ise 4.199,51 TL. 18 ayar bilezik gramı fiyatları 3.936,34 TL alış ve 4.556 TL satış fiyatına sahip. 22 ayar bilezik gramının fiyatları ise alış 5.128,61 TL, satış 5.386,98 TL seviyesinde.

Serbest piyasada 0.995 Has Altın’ın fiyatları da belli. Alışta 5.398,424 TL, satışta ise 5.399,137 TL. Tüm bu fiyatlar, yatırımcıların piyasa dinamiklerini değerlendirmesi için önemli. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, değişimlere yol açabilir. Önümüzdeki günlerde ne olacağı merak ediliyor.

Altın fiyatları üzerindeki bilgiler, yatırımcılar ve analistler için önemli bir referans. Ekonomik şartlar ve küresel gelişmeler, altın yatırımlarını etkiliyor. Yatırımcılar, dinamik piyasa koşullarına göre hareket etmeli. Riskleri ve fırsatları unutmamak gerekir.