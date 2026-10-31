Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 31 Ekim 2026 itibarıyla serbest piyasada 6.223 TL'den işlem görmektedir. Bugün gram altındaki değer kaybı günlük %3,56 olarak kaydedilirken, ons altın 3.875 $ seviyesinden işlem görmektedir. Dolar/TL kuru ise 49,94 seviyesinde bulunuyor. Günün piyasa etkeni, gram altında yaşanan günlük ve haftalık geri çekilmeler olarak belirtiliyor.

Bugün 100.000 TL ile yatırım yapan bir yatırımcı, gram altından 16 adet alım gerçekleştirebilir; satış fiyatı üzerinden kalan tutar ise 434 TL olarak kalacaktır. Çeyrek altın için 100.000 TL harcayan bir yatırımcı ise 9 adet çeyrek altın alırken, kalan tutarı 8.430 TL olarak belirlemiştir. Son kapanış fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalar, önceki haftaya nazaran gram altının 7 gün önceki kapanış değeri olan 6.425 TL'ye göre 202 TL’lik bir düşüş yaşandığını göstermekte ve bu da %3,14'lük bir haftalık gerilemeye karşılık gelmektedir.

İlerleyen günlerde piyasaları şekillendirecek olan altın fiyatlarının izlenmesi gereken önemli seviyeleri bulunmaktadır.

31 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.222 TL 6.223 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.955 TL 10.174 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 19.848 TL 20.349 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.761 TL 42.398 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.396 TL 4.571 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.284 TL 5.025 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.875 $ 3.876 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.276 TL 6.284 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.042 TL 10.274 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.021 TL 20.548 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.761 TL 42.398 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.125 TL, direnç seviyesi ise 6.420 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, ons altın için destek seviyesi 3.811 dolar ve direnç seviyesi 4.003 dolar seviyelerinde bulunmaktadır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular