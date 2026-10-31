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Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 31 Ekim 2026 itibarıyla serbest piyasada 6.223 TL'den işlem görüyor. Bugünkü %3,56'lık değer kaybı ve haftalık 202 TL'lik düşüş, yatırımcılar için dikkatle izlenmesi gereken veriler sunuyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 31 Ekim 2026 itibarıyla serbest piyasada 6.223 TL'den işlem görmektedir. Bugün gram altındaki değer kaybı günlük %3,56 olarak kaydedilirken, ons altın 3.875 $ seviyesinden işlem görmektedir. Dolar/TL kuru ise 49,94 seviyesinde bulunuyor. Günün piyasa etkeni, gram altında yaşanan günlük ve haftalık geri çekilmeler olarak belirtiliyor.

Bugün 100.000 TL ile yatırım yapan bir yatırımcı, gram altından 16 adet alım gerçekleştirebilir; satış fiyatı üzerinden kalan tutar ise 434 TL olarak kalacaktır. Çeyrek altın için 100.000 TL harcayan bir yatırımcı ise 9 adet çeyrek altın alırken, kalan tutarı 8.430 TL olarak belirlemiştir. Son kapanış fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalar, önceki haftaya nazaran gram altının 7 gün önceki kapanış değeri olan 6.425 TL'ye göre 202 TL’lik bir düşüş yaşandığını göstermekte ve bu da %3,14'lük bir haftalık gerilemeye karşılık gelmektedir.

İlerleyen günlerde piyasaları şekillendirecek olan altın fiyatlarının izlenmesi gereken önemli seviyeleri bulunmaktadır.

Güncel Altın Fiyatları

31 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.222 TL 6.223 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 9.955 TL 10.174 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 19.848 TL 20.349 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 41.761 TL 42.398 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.396 TL 4.571 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.284 TL 5.025 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 3.875 $ 3.876 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.276 TL 6.284 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.042 TL 10.274 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.021 TL 20.548 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 41.761 TL 42.398 TL


Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.125 TL, direnç seviyesi ise 6.420 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, ons altın için destek seviyesi 3.811 dolar ve direnç seviyesi 4.003 dolar seviyelerinde bulunmaktadır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.276 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 627.630 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.174 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.876 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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