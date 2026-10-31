Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Ekim Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın, 31 Ekim 2026 itibarıyla serbest piyasada 6.223 TL'den işlem görmektedir. Bugün gram altındaki değer kaybı günlük %3,56 olarak kaydedilirken, ons altın 3.875 $ seviyesinden işlem görmektedir. Dolar/TL kuru ise 49,94 seviyesinde bulunuyor. Günün piyasa etkeni, gram altında yaşanan günlük ve haftalık geri çekilmeler olarak belirtiliyor.
Bugün 100.000 TL ile yatırım yapan bir yatırımcı, gram altından 16 adet alım gerçekleştirebilir; satış fiyatı üzerinden kalan tutar ise 434 TL olarak kalacaktır. Çeyrek altın için 100.000 TL harcayan bir yatırımcı ise 9 adet çeyrek altın alırken, kalan tutarı 8.430 TL olarak belirlemiştir. Son kapanış fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalar, önceki haftaya nazaran gram altının 7 gün önceki kapanış değeri olan 6.425 TL'ye göre 202 TL’lik bir düşüş yaşandığını göstermekte ve bu da %3,14'lük bir haftalık gerilemeye karşılık gelmektedir.
İlerleyen günlerde piyasaları şekillendirecek olan altın fiyatlarının izlenmesi gereken önemli seviyeleri bulunmaktadır.
31 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.222 TL
|6.223 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|9.955 TL
|10.174 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|19.848 TL
|20.349 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|41.761 TL
|42.398 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.396 TL
|4.571 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.284 TL
|5.025 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|3.875 $
|3.876 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.276 TL
|6.284 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.042 TL
|10.274 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.021 TL
|20.548 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|41.761 TL
|42.398 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.125 TL, direnç seviyesi ise 6.420 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, ons altın için destek seviyesi 3.811 dolar ve direnç seviyesi 4.003 dolar seviyelerinde bulunmaktadır.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.276 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 627.630 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.174 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 3.876 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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