Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Mart Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Mart 2026: Güncel Gelişmeler ve Piyasa Analizi

31 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar için dikkat çekici unsurlar barındırıyor. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.557,64 dolardan işlem görüyor. Bu durum, global altın piyasasındaki dalgalanmaların etkisini yansıtıyor. Ekonomik koşullar da bu fiyatlarda önemli bir rol oynuyor.

Gram altın fiyatları alışta 6.519,414 TL, satışta ise 6.520,286 TL olarak kaydedilmiştir. Fiyatlar, Türk Lirası ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlıdır.

Çeyrek altın fiyatı 10.431,06 TL alış ve 10.660,67 TL satış olarak belirlenmiştir. Yarım altın ise alışta 20.796,93 TL, satışta 21.321,34 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altını ise 43.803 TL alış ve 44.468 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir.

Gremse altın fiyatları alışta 107.609 TL, satışta ise 110.490 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın fiyatları 44.203 TL alış ve 45.397 TL satış fiyatı ile dikkat çekmektedir. Ziynet altın fiyatları ise 41.724,25 TL alış ve 42.512,26 TL satış olarak kaydedilmiştir. Bu çeşitler, ekonomik gelişmelerden etkilenmektedir.

Bilezik fiyatlarında da önemli değişimler gözlemleniyor. 14 ayar bilezik gramı 3.618,38 TL alış, 4.837,51 TL satış olarak duyurulmuştur. 18 ayar bilezik gramı 4.630,02 TL alış, 5.575 TL satış fiyatındadır. 22 ayar bilezik gramı ise 6.024,11 TL alış, 6.319,44 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, mücevherat talebi ve üretim maliyetleri ile ilişkili olmaktadır.

Serbest 0.995 has altın fiyatları 6.486,817 TL alış, 6.487,685 TL satış olarak kaydedilmiştir. Bu tür altınlar, yatırımcılar ve mücevher üreticileri için önemli bir referans oluşturuyor.

31 Mart 2026 itibarıyla altın fiyatları piyasa dinamikleri altında şekillenmektedir. Yatırımcıların karar süreçlerinde bu verilerin dikkate alınması önemlidir. Güncel fiyatların sürekli izlenmesi yatırımcılar için kritik bir unsur olmaya devam etmektedir.