Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Mart Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

31 Mart 2026 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcılar için önemli bir dikkat noktası haline gelmiştir. Ons altın, 4.557,64 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatları ise 6.519,414 TL alış ve 6.520,286 TL satış şeklinde belirlenmiştir. Çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altın fiyatları da dikkat çekmektedir. Ekonomik koşullar ve piyasa dinamikleri, fiyatların şekillenmesinde etkili olmaktadır. Yatırımcıların bu verileri sürekli takip etmesi gerekmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Mart Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları Mart 2026: Güncel Gelişmeler ve Piyasa Analizi

31 Mart 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar için dikkat çekici unsurlar barındırıyor. Saat 10.00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.557,64 dolardan işlem görüyor. Bu durum, global altın piyasasındaki dalgalanmaların etkisini yansıtıyor. Ekonomik koşullar da bu fiyatlarda önemli bir rol oynuyor.

Gram altın fiyatları alışta 6.519,414 TL, satışta ise 6.520,286 TL olarak kaydedilmiştir. Fiyatlar, Türk Lirası ve döviz kurlarındaki değişimlere bağlıdır.

Çeyrek altın fiyatı 10.431,06 TL alış ve 10.660,67 TL satış olarak belirlenmiştir. Yarım altın ise alışta 20.796,93 TL, satışta 21.321,34 TL seviyesindedir. Cumhuriyet altını ise 43.803 TL alış ve 44.468 TL satış fiyatlarıyla işlem görmektedir.

Gremse altın fiyatları alışta 107.609 TL, satışta ise 110.490 TL olarak belirlenmiştir. Ata altın fiyatları 44.203 TL alış ve 45.397 TL satış fiyatı ile dikkat çekmektedir. Ziynet altın fiyatları ise 41.724,25 TL alış ve 42.512,26 TL satış olarak kaydedilmiştir. Bu çeşitler, ekonomik gelişmelerden etkilenmektedir.

Bilezik fiyatlarında da önemli değişimler gözlemleniyor. 14 ayar bilezik gramı 3.618,38 TL alış, 4.837,51 TL satış olarak duyurulmuştur. 18 ayar bilezik gramı 4.630,02 TL alış, 5.575 TL satış fiyatındadır. 22 ayar bilezik gramı ise 6.024,11 TL alış, 6.319,44 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, mücevherat talebi ve üretim maliyetleri ile ilişkili olmaktadır.

Serbest 0.995 has altın fiyatları 6.486,817 TL alış, 6.487,685 TL satış olarak kaydedilmiştir. Bu tür altınlar, yatırımcılar ve mücevher üreticileri için önemli bir referans oluşturuyor.

31 Mart 2026 itibarıyla altın fiyatları piyasa dinamikleri altında şekillenmektedir. Yatırımcıların karar süreçlerinde bu verilerin dikkate alınması önemlidir. Güncel fiyatların sürekli izlenmesi yatırımcılar için kritik bir unsur olmaya devam etmektedir.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.513,99
6.514,83
% 1.04
10:29
Ons Altın / TL
202.825,99
202.862,15
% 1.18
10:44
Ons Altın / USD
4.560,07
4.560,76
% 1.07
10:44
Çeyrek Altın
10.422,38
10.651,75
% 1.04
10:29
Yarım Altın
20.779,62
21.303,50
% 1.04
10:29
Ziynet Altın
41.689,52
42.476,70
% 1.04
10:29
Cumhuriyet Altını
43.803,00
44.468,00
% -0.84
17:06
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

