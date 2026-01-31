Bugün çeyrek altın kaç TL? 31 Ocak Cumartesi 2026 gram, tam, Cumhuriyet, kapalıçarşı anlık fiyatlar

31 Ocak 2026 Tarihinde Altın Fiyatlarındaki Güncel Gelişmeler

Bugün, 31 Ocak 2026 tarihinde saat 10:00 itibarıyla altın fiyatları dikkat çekiyor. Uluslararası piyasada ons altın fiyatı 4.854,65 Dolar seviyesinde işlem görmekte. Yatırımcılar için ons altın fiyatı önemli bir gösterge. Bu fiyat, piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle sürekli takip ediliyor.

Türk Lirası üzerinden değerlenen gram altın, alışta 6.786,60 TL, satışta ise 6.788,96 TL olarak belirlenmiştir. Bu yatırım aracı, bireysel yatırımcılar arasında sıkça tercih ediliyor. Fiyatlar piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak güncelleniyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 10.858,56 TL, satış fiyatı ise 11.099,95 TL'dir. Türk yatırımcıları arasında popülerdir. Hediye olarak ya da yatırım aracı olarak kullanılmaya devam ediyor. Yarım altının alış fiyatı 21.649,25 TL, satış fiyatı ise 22.199,91 TL'dir. Yatırımcılar, bu formu tercih ederek birikimlerini değerlendiriyor.

Cumhuriyet altını alış fiyatı 49.343 TL, satış fiyatı ise 50.084 TL’dir. Uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirilmektedir. Gremse altın alış fiyatı 116.549 TL, satış fiyatı 120.656 TL'dir. Genellikle büyük yatırımcılar arasında tercih edilmektedir.

Ata altını da önemli bir seçenektir. Alış fiyatı 48.023 TL, satış fiyatı ise 49.483 TL'dir. Ziynet altının alış fiyatı 43.434,24 TL, satış fiyatı 44.264,04 TL olarak kaydedilmiştir. Bu tür altınlar, düğün ve özel günlerde sıkça tercih edilir. Ekonomik duruma göre talepler dalgalanabilir.

Bilezik fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bilezik gram fiyatı alışta 3.968,86 TL, satışta 5.309,44 TL'dir. 18 ayar bilezik gramı alışta 5.039,93 TL, satışta 5.620 TL'den işlem görüyor. 22 ayar bilezik gram fiyatları ise alışta 6.544,90 TL, satışta 7.009,18 TL'dir. Bu fiyatlar, altın alım satımında önemli rol oynamaktadır.

Son olarak, serbest piyasada işlem gören 0.995 has altın fiyatı, alışta 6.752,667 TL, satışta 6.755,018 TL olarak belirlenmiştir. Altın fiyatlarındaki değişkenlik, yatırımcılara önemli fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, piyasalardaki genel ekonomik görünüm hakkında ipuçları vermektedir.

31 Ocak 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılara sunduğu çeşitlilik ile dikkat çekmektedir. Ekonomik gelişmelere bağlı olarak her an değişebilecek bir durum arz etmektedir. Bunun için yatırımcıların piyasa verilerini dikkatle takip etmeleri önemlidir.