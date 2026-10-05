Bugün çeyrek altın kaç TL? 5 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.563 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı zamanda, ons altın 4.153 $ olarak belirlendi ve döviz kuru ise 49,16 TL seviyesinde. Bugün gram altında günlük sınırlı bir yükseliş gözlemlenirken, haftalık bazda ise önemli bir geri çekilme yaşandı. Haftalık kapanış fiyatı, bir önceki haftaya göre 179 TL düşüşle 6.562 TL olarak kaydedildi. Bu, yüzde -2,65'lik bir değişim anlamına geliyor.

100.000 TL bütçe ile gram altın almayı düşünen yatırımcı, 15 adet gram altın satın alabilir ve geriye 1.557 TL kalır. Çeyrek altın almak isteyenler içinse aynı tutarla 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve bu alım sonrası kalan tutar 3.427 TL olarak belirleniyor.

05 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış Gram Altın Serbest Piyasa 6.562 TL 6.563 TL Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.499 TL 10.730 TL Yarım Altın Serbest Piyasa 20.932 TL 21.461 TL Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.585 TL 44.239 TL 14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.589 TL 4.790 TL 18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.525 TL 5.295 TL Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.155 $ 4.155 $ Gram Altın Kapalıçarşı 6.576 TL 6.582 TL Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.521 TL 10.762 TL Yarım Altın Kapalıçarşı 20.977 TL 21.524 TL Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.585 TL 44.239 TL





Mynet Finans Analiz Notu

Gram altın için destek seviyesi 6.448 TL, direnç seviyesi ise 6.709 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ons altın destek seviyesi 4.083 dolar, direnç seviyesi ise 4.252 dolar olarak hesaplanmıştır. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli izleme noktaları sunmaktadır.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular