Bugün çeyrek altın kaç TL? 5 Ekim Pazartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Güncel gram altın fiyatı 6.563 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı zamanda, ons altın 4.153 $ olarak belirlendi ve döviz kuru ise 49,16 TL seviyesinde. Bugün gram altında günlük sınırlı bir yükseliş gözlemlenirken, haftalık bazda ise önemli bir geri çekilme yaşandı. Haftalık kapanış fiyatı, bir önceki haftaya göre 179 TL düşüşle 6.562 TL olarak kaydedildi. Bu, yüzde -2,65'lik bir değişim anlamına geliyor.
100.000 TL bütçe ile gram altın almayı düşünen yatırımcı, 15 adet gram altın satın alabilir ve geriye 1.557 TL kalır. Çeyrek altın almak isteyenler içinse aynı tutarla 9 adet çeyrek altın alınabiliyor ve bu alım sonrası kalan tutar 3.427 TL olarak belirleniyor.
05 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.562 TL
|6.563 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.499 TL
|10.730 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|20.932 TL
|21.461 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.585 TL
|44.239 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.589 TL
|4.790 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.525 TL
|5.295 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.155 $
|4.155 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.576 TL
|6.582 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.521 TL
|10.762 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.977 TL
|21.524 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.585 TL
|44.239 TL
Gram altın için destek seviyesi 6.448 TL, direnç seviyesi ise 6.709 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ons altın destek seviyesi 4.083 dolar, direnç seviyesi ise 4.252 dolar olarak hesaplanmıştır. Bu seviyeler, yatırımcılar için önemli izleme noktaları sunmaktadır.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.576 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 657.587 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.730 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.155 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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