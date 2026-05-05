Bugün çeyrek altın kaç TL? 5 Mayıs Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın Fiyatları ve Piyasa Dinamikleri

5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.547,75 dolara ulaşmış durumda. Bu durum, uluslararası piyasalardaki altın alım-satım hareketlerini yansıtıyor. Yatırımcılar, ons altın fiyatlarındaki yükselişi dikkatle izlemekte. Bu durum, piyasa trendlerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Gram altın fiyatları, 6611,392 TL alış ve 6612,235 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Gram altın, Türkiye'deki bireysel yatırımcılar arasında en çok tercih edilen aracı olmaya devam ediyor. Yükselen gram altın fiyatları, yerel yatırımcıların alım gücünü etkilemektedir. Bu durum, tasarruf değerlendirme yöntemleri üzerinde etkili oluyor.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 10.578,23 TL, satışta 10.811 TL seviyesindedir. Çeyrek altın, düğünler ve özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir. Yarım altın, alış fiyatı 21.090,34 TL, satış fiyatı ise 21.622,01 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın, yatırımcılar için çeyrek altından daha yüksek birikim aracı olma özelliği taşımaktadır.

Cumhuriyet altını, 43.853 TL alış ve 44.523 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Bu değer, koleksiyoncular için önemli bir gösterge niteliğindedir. Gremse altın ise 106.855 TL alış, 108.759 TL satış fiyatlarıyla değerlendirilmektedir. Gremse altın, güvenli liman olarak algılanmakta ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde rağbet görmektedir.

Ata altın, alışta 44.028 TL, satışta ise 44.365 TL'ye işlem görüyor. Ziynet altın fiyatları alışta 42.312,91 TL, satışta 43.111,77 TL seviyelerinde bulunmaktadır. Bilezik altınları açısından, 14 Ayar Bilezik Gram fiyatı 3.603,76 TL alışta, 4.808,58 TL satışta belirlenmiştir. 18 Ayar Bilezik Gram, 4.612,28 TL alışta, 5.330 TL satışta işlem görmektedir. 22 Ayar Bilezik Gram fiyatı ise 6.000,36 TL alışta, 6.277,15 TL satışta belirlenmiştir. Bu veriler, yatırımcıların hangi tür altınla ilgilenmesi gerektiğine dair önemli bilgiler sunuyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, 6.578,335 TL alış ve 6.579,174 TL satış seviyesindedir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasa dinamiklerinin ne denli değişken olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar, altının değerini belirlemekte ve piyasalardaki hareketleri analiz etmektedir. En uygun fırsatları yakalamak adına çalışmalarını sürdürmektedirler. Altın fiyatları üzerindeki gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırım kararlarında belirleyici faktörler arasında yer almaktadır.