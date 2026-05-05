Bugün çeyrek altın kaç TL? 5 Mayıs Salı 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

5 Mayıs 2026 itibarıyla altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Ons altın fiyatı 4.547,75 dolara ulaşırken, gram altın 6611,392 TL alış fiyatıyla öne çıkıyor. Çeyrek ve yarım altın fiyatları, özel günlerde tercih edilirken, Cumhuriyet altını ve gremse altın değerli koleksiyon parçaları olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerini ve döviz dalgalanmalarını takip ederek doğru kararlar almak için çaba sarf ediyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Altın Fiyatları ve Piyasa Dinamikleri

5 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Saat 10:00 itibarıyla ons altın fiyatı 4.547,75 dolara ulaşmış durumda. Bu durum, uluslararası piyasalardaki altın alım-satım hareketlerini yansıtıyor. Yatırımcılar, ons altın fiyatlarındaki yükselişi dikkatle izlemekte. Bu durum, piyasa trendlerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Gram altın fiyatları, 6611,392 TL alış ve 6612,235 TL satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Gram altın, Türkiye'deki bireysel yatırımcılar arasında en çok tercih edilen aracı olmaya devam ediyor. Yükselen gram altın fiyatları, yerel yatırımcıların alım gücünü etkilemektedir. Bu durum, tasarruf değerlendirme yöntemleri üzerinde etkili oluyor.

Çeyrek altın fiyatları ise alışta 10.578,23 TL, satışta 10.811 TL seviyesindedir. Çeyrek altın, düğünler ve özel günlerde hediye olarak tercih edilmektedir. Yarım altın, alış fiyatı 21.090,34 TL, satış fiyatı ise 21.622,01 TL olarak belirlenmiştir. Yarım altın, yatırımcılar için çeyrek altından daha yüksek birikim aracı olma özelliği taşımaktadır.

Cumhuriyet altını, 43.853 TL alış ve 44.523 TL satış fiyatıyla işlem görmektedir. Bu değer, koleksiyoncular için önemli bir gösterge niteliğindedir. Gremse altın ise 106.855 TL alış, 108.759 TL satış fiyatlarıyla değerlendirilmektedir. Gremse altın, güvenli liman olarak algılanmakta ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde rağbet görmektedir.

Ata altın, alışta 44.028 TL, satışta ise 44.365 TL'ye işlem görüyor. Ziynet altın fiyatları alışta 42.312,91 TL, satışta 43.111,77 TL seviyelerinde bulunmaktadır. Bilezik altınları açısından, 14 Ayar Bilezik Gram fiyatı 3.603,76 TL alışta, 4.808,58 TL satışta belirlenmiştir. 18 Ayar Bilezik Gram, 4.612,28 TL alışta, 5.330 TL satışta işlem görmektedir. 22 Ayar Bilezik Gram fiyatı ise 6.000,36 TL alışta, 6.277,15 TL satışta belirlenmiştir. Bu veriler, yatırımcıların hangi tür altınla ilgilenmesi gerektiğine dair önemli bilgiler sunuyor.

Serbest 0.995 has altın fiyatları, 6.578,335 TL alış ve 6.579,174 TL satış seviyesindedir. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasa dinamiklerinin ne denli değişken olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar, altının değerini belirlemekte ve piyasalardaki hareketleri analiz etmektedir. En uygun fırsatları yakalamak adına çalışmalarını sürdürmektedirler. Altın fiyatları üzerindeki gelişmeler, ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırım kararlarında belirleyici faktörler arasında yer almaktadır.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.613,87
6.614,73
% 0.66
11:46
Ons Altın / TL
205.890,92
205.991,82
% 0.77
12:01
Ons Altın / USD
4.554,25
4.554,89
% 0.71
12:01
Çeyrek Altın
10.582,19
10.815,08
% 0.66
11:46
Yarım Altın
21.098,25
21.630,16
% 0.66
11:46
Ziynet Altın
42.328,77
43.128,03
% 0.66
11:46
Cumhuriyet Altını
43.853,00
44.523,00
% -1
17:00
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

