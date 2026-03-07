Bugün çeyrek altın kaç TL? 7 Mart Cumartesi 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın, finansal piyasalardaki belirsizliklerden etkilenmektedir. Ekonomik dalgalanmalar ise önemli bir değer saklama aracı olduğunu göstermektedir. 07 Mart 2026 itibarıyla saat 10:00’da güncel altın fiyatları yatırımcılar için dikkat çekici göstergeler sunmaktadır. Bu tarihte ons altın fiyatı 5.153,44 Dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu fiyat, piyasaların dikkatini çeken bir veri olarak öne çıkmaktadır.

Gram altın fiyatları ise alış fiyatı 7.301,055 TL ve satış fiyatı 7.301,962 TL olarak kaydedilmiştir. Gram altın, yatırımcılar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Küçük yatırımcılar için uygun bir alternatif sunmaktadır. Yüksek likiditesi ile gram altın, zor zamanlarda güvenli liman olarak değerlendirilmektedir.

Daha büyük altın birimleri arasında ons altın alış fiyatı 227.061,56 TL’dir. Satış fiyatı ise 227.143,80 TL olarak belirtilmiştir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, dünya genelindeki ekonomik gelişmeler, ons altın fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Yatırımcıların altın alım-satım işlemlerinde bu fiyatları dikkatle takip etmeleri önemlidir.

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcılar arasında popülerliğini korumaktadır. Saat 10:00 itibarıyla çeyrek altın alış fiyatı 11.681,69 TL’dir. Satış fiyatı ise 11.938,71 TL olarak ifade edilmiştir. Çeyrek altın, küçük birikimlerin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Yarım altın, çeyrek altının iki katı kabul edilmektedir. Yarım altının alış fiyatı 23.290,37 TL’dir. Satış fiyatı ise 23.877,42 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, çeyrek ve yarım altın arasında tercihler yaparak portföylerini çeşitlendirmeyi hedeflemektedir.

Cumhuriyet altını için alış fiyatı 48.907 TL ve satış fiyatı 49.663 TL olarak kaydedilmiştir. Cumhuriyet altını, tasarruf amaçlı yatırım yapan bireyler için cazip bir alternatif oluşturmaktadır.

Gremse altın fiyatları ise 120.738 TL alış ve 122.524 TL satış ile dikkat çekmektedir. Ata altın, alış fiyatı 49.786 TL, satış fiyatı ise 50.362 TL olarak belirlenmiştir. Ziynet altının fiyatları ise 46.726,75 TL alış, 47.608,79 TL satış olarak belirtilmiştir. Tüm altın türleri, yatırımcıların çeşitli altın birimlerine ilgisini göstermektedir.

Bilezik fiyatları da önemli bir yer tutmaktadır. 14 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 4.083,65 TL, satış fiyatı ise 5.383,94 TL olarak belirlenmiştir. 18 ayar bilezik gramı, alış fiyatı 5.118,41 TL, satış fiyatı 6.002 TL şeklindedir. 22 ayar bileziklerin fiyatları ise 6.780,18 TL alış, 7.118,07 TL satış olarak kaydedilmiştir.

Altın fiyatlarındaki bu gelişmeler, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken riskler de bulunmaktadır. Piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altının değerini etkilemektedir. Yatırımcılar için güncel fiyatların titizlikle takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.