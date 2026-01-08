FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Ocak Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Altın piyasası, 8 Ocak 2026 itibarıyla önemli değişimler yaşıyor. Uluslararası piyasalarda ons altının fiyatı 4.434,60 Dolar seviyesine ulaştı. Türkiye'de gram altın alış fiyatı 6.139,213 TL olurken, çeyrek altın 9.822,74 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını 42.020 TL, yarım altın ise 19.584,09 TL'den satılmakta. Yatırımcılar için altın alım satım kararları, döviz dalgalanmalarına ve piyasa hareketlerine bağlı olarak kritik önem taşımaktadır.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Ocak Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar
Ezgi Sivritepe

8 Ocak 2026 itibarıyla saat 10:00'da altın fiyatlarında hareketlilik gözlemleniyor. Ons altının uluslararası piyasalardaki fiyatı 4.434,60 Dolar seviyesine ulaşmış. Yatırımcılar için bu fiyat önemli bir gösterge. Global ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler altının ons fiyatını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Gram altın fiyatları, yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği seçeneklerden biri. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.139,213 TL. Bu fiyatın satış ise 6.139,988 TL olarak belirlenmiş. Türkiye'deki döviz dalgalanmaları ve altın piyasalarındaki değişkenlik, gram altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerdir.

Çeyrek altın, düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 9.822,74 TL. Satış fiyatı ise 10.038,88 TL olarak kaydedildi. Yarım altın da yatırımcıların gözdesi. Yarım altının alış fiyatı 19.584,09 TL. Satış fiyatı ise 20.077,76 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını güvenli liman arayan yatırımcılar için cazibe merkezi. Güncel verilere göre Cumhuriyet altınının alış fiyatı 42.020 TL. Satış fiyatı ise 42.655 TL olarak belirlenmiş. Gremse altın için ise alış fiyatı 102.491 TL. Satış fiyatı 103.691 TL olarak kaydedildi. Gremse altın, büyük miktarlarda işlem gören bir seçenek.

Ata altını, kuyumcuların önerdiği yatırım aracı. Alış fiyatı 42.230 TL. Satış fiyatı 42.621 TL olarak güncellenmiş. Bunun yanında ziynet altını, hediye olarak tercih edenler için alternatif oluşturuyor. Ziynet altının güncel alış fiyatı 39.290,96 TL. Satış fiyatı ise 40.032,72 TL olarak dikkat çekiyor.

Bununla birlikte 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bileziğin gram fiyatı 3.482,91 TL. 18 ayar bilezik fiyatı 4.424,58 TL'den işlem görmekte. 22 ayar bileziklerin alış fiyatı 5.755,23 TL. Satış fiyatı ise 6.020,43 TL seviyesinde.

Serbest piyasalarda 0.995 saflıkta has altın fiyatı, alışta 6.108,517 TL. Satışta 6.109,288 TL olarak belirlenmiş. Tüm bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım satım kararlarında etkili. Altın piyasalarındaki hareketliliği takip etmek, yatırımcılar için her zaman önemlidir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Ocak Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çiğ süt fiyatları belli olduÇiğ süt fiyatları belli oldu
Uçuş aramaları 3 günde 6 kat arttı: 1 milyon kişinin gelmesi bekleniyorUçuş aramaları 3 günde 6 kat arttı: 1 milyon kişinin gelmesi bekleniyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.139,61
6.140,39
% -0.31
10:22
Ons Altın / TL
190.902,71
190.956,09
% -0.33
10:37
Ons Altın / USD
4.434,04
4.434,60
% -0.39
10:37
Çeyrek Altın
9.823,38
10.039,53
% -0.31
10:22
Yarım Altın
19.585,36
20.079,07
% -0.31
10:22
Ziynet Altın
39.293,52
40.035,32
% -0.31
10:22
Cumhuriyet Altını
42.020,00
42.655,00
% -0.15
17:00
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın güncel altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

500 bin sosyal konut çekilişinde İstanbul ve Ankara için açıklama geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.