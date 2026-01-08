Bugün çeyrek altın kaç TL? 8 Ocak Perşembe 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

8 Ocak 2026 itibarıyla saat 10:00'da altın fiyatlarında hareketlilik gözlemleniyor. Ons altının uluslararası piyasalardaki fiyatı 4.434,60 Dolar seviyesine ulaşmış. Yatırımcılar için bu fiyat önemli bir gösterge. Global ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler altının ons fiyatını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

Gram altın fiyatları, yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği seçeneklerden biri. Güncel verilere göre gram altının alış fiyatı 6.139,213 TL. Bu fiyatın satış ise 6.139,988 TL olarak belirlenmiş. Türkiye'deki döviz dalgalanmaları ve altın piyasalarındaki değişkenlik, gram altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörlerdir.

Çeyrek altın, düğünlerde ve özel günlerde hediye olarak tercih ediliyor. Güncel verilere göre çeyrek altının alış fiyatı 9.822,74 TL. Satış fiyatı ise 10.038,88 TL olarak kaydedildi. Yarım altın da yatırımcıların gözdesi. Yarım altının alış fiyatı 19.584,09 TL. Satış fiyatı ise 20.077,76 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Cumhuriyet altını güvenli liman arayan yatırımcılar için cazibe merkezi. Güncel verilere göre Cumhuriyet altınının alış fiyatı 42.020 TL. Satış fiyatı ise 42.655 TL olarak belirlenmiş. Gremse altın için ise alış fiyatı 102.491 TL. Satış fiyatı 103.691 TL olarak kaydedildi. Gremse altın, büyük miktarlarda işlem gören bir seçenek.

Ata altını, kuyumcuların önerdiği yatırım aracı. Alış fiyatı 42.230 TL. Satış fiyatı 42.621 TL olarak güncellenmiş. Bunun yanında ziynet altını, hediye olarak tercih edenler için alternatif oluşturuyor. Ziynet altının güncel alış fiyatı 39.290,96 TL. Satış fiyatı ise 40.032,72 TL olarak dikkat çekiyor.

Bununla birlikte 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekiyor. 14 ayar bileziğin gram fiyatı 3.482,91 TL. 18 ayar bilezik fiyatı 4.424,58 TL'den işlem görmekte. 22 ayar bileziklerin alış fiyatı 5.755,23 TL. Satış fiyatı ise 6.020,43 TL seviyesinde.

Serbest piyasalarda 0.995 saflıkta has altın fiyatı, alışta 6.108,517 TL. Satışta 6.109,288 TL olarak belirlenmiş. Tüm bu fiyatlar, yatırımcıların altın alım satım kararlarında etkili. Altın piyasalarındaki hareketliliği takip etmek, yatırımcılar için her zaman önemlidir.