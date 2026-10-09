Bugün çeyrek altın kaç TL? 9 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.657 TL seviyesinden işlem görürken, onsta ise fiyat 4.196 dolar olarak belirlenmiş durumda. Dolar/TL kuru 49,34 ile seyrediyor. Bu sayede, gram altında hem günlük hem de haftalık bazda görülen yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor.
100.000 TL bütçeyle gram altın alınması durumunda 15 adet gram altın alınabilirken, kalan tutar ise 142 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın içinse 100.000 TL ile 9 adet alım gerçekleştirilebiliyor ve bu durumda kalan tutar 2.040 TL oluyor. Geçen haftaya göre gram altın fiyatında 59 TL'lik bir artış görülürken, yüzde değişim ise %0,90 olarak kaydedildi. Bu hafta ise 7 gün önce 6.593 TL olan kapanış fiyatı, 6.652 TL'ye yükselmiş durumda.
09 Ekim 2026
|Altın Türü
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Gram Altın
|Serbest Piyasa
|6.656 TL
|6.657 TL
|Çeyrek Altın
|Serbest Piyasa
|10.650 TL
|10.884 TL
|Yarım Altın
|Serbest Piyasa
|21.233 TL
|21.769 TL
|Cumhuriyet Altını
|Serbest Piyasa
|43.375 TL
|44.029 TL
|14 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|3.625 TL
|4.829 TL
|18 Ayar Bilezik
|Serbest Piyasa
|4.562 TL
|5.335 TL
|Ons Altın
|Uluslararası Piyasa
|4.196 $
|4.196 $
|Gram Altın
|Kapalıçarşı
|6.539 TL
|6.545 TL
|Çeyrek Altın
|Kapalıçarşı
|10.463 TL
|10.702 TL
|Yarım Altın
|Kapalıçarşı
|20.860 TL
|21.404 TL
|Cumhuriyet Altını
|Kapalıçarşı
|43.375 TL
|44.029 TL
Son fiyat hareketleri ışığında yatırımcılar, gram altın için 6.553 TL seviyesinden destek bulmakta; 6.702 TL seviyesi ise direniş noktası olarak öne çıkıyor. Ons altın tarafında da 4.138 dolar seviyesi destek konumunda iken, direnç 4.220 dolar seviyesinde yer alıyor.
Yatırımcılar için gram altında dikkat edilmesi gereken destek seviyesi 6.553 TL, direnç seviyesi ise 6.702 TL'dir. Ons altın için destek 4.138 dolar, direnç ise 4.220 dolar olarak belirlenmiştir.
Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.
Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.539 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 653.921 TL değerindedir.
Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.884 TL ödenmesi gerekmektedir.
Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.
Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.196 USD seviyesinden işlem görmektedir.
Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.
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