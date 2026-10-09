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Bugün çeyrek altın kaç TL? 9 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.657 TL ile işlem görürken, onsta fiyat 4.196 dolar seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar, günlük ve haftalık bazda yükselişi dikkatle takip ediyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 9 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar

Gram altın fiyatı 6.657 TL seviyesinden işlem görürken, onsta ise fiyat 4.196 dolar olarak belirlenmiş durumda. Dolar/TL kuru 49,34 ile seyrediyor. Bu sayede, gram altında hem günlük hem de haftalık bazda görülen yükseliş, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

100.000 TL bütçeyle gram altın alınması durumunda 15 adet gram altın alınabilirken, kalan tutar ise 142 TL olarak hesaplanıyor. Çeyrek altın içinse 100.000 TL ile 9 adet alım gerçekleştirilebiliyor ve bu durumda kalan tutar 2.040 TL oluyor. Geçen haftaya göre gram altın fiyatında 59 TL'lik bir artış görülürken, yüzde değişim ise %0,90 olarak kaydedildi. Bu hafta ise 7 gün önce 6.593 TL olan kapanış fiyatı, 6.652 TL'ye yükselmiş durumda.

Güncel Altın Fiyatları

09 Ekim 2026

Altın Türü Piyasa Alış Satış
Gram Altın Serbest Piyasa 6.656 TL 6.657 TL
Çeyrek Altın Serbest Piyasa 10.650 TL 10.884 TL
Yarım Altın Serbest Piyasa 21.233 TL 21.769 TL
Cumhuriyet Altını Serbest Piyasa 43.375 TL 44.029 TL
14 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 3.625 TL 4.829 TL
18 Ayar Bilezik Serbest Piyasa 4.562 TL 5.335 TL
Ons Altın Uluslararası Piyasa 4.196 $ 4.196 $
Gram Altın Kapalıçarşı 6.539 TL 6.545 TL
Çeyrek Altın Kapalıçarşı 10.463 TL 10.702 TL
Yarım Altın Kapalıçarşı 20.860 TL 21.404 TL
Cumhuriyet Altını Kapalıçarşı 43.375 TL 44.029 TL


Son fiyat hareketleri ışığında yatırımcılar, gram altın için 6.553 TL seviyesinden destek bulmakta; 6.702 TL seviyesi ise direniş noktası olarak öne çıkıyor. Ons altın tarafında da 4.138 dolar seviyesi destek konumunda iken, direnç 4.220 dolar seviyesinde yer alıyor.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 9 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 1

Mynet Finans Analiz Notu

Yatırımcılar için gram altında dikkat edilmesi gereken destek seviyesi 6.553 TL, direnç seviyesi ise 6.702 TL'dir. Ons altın için destek 4.138 dolar, direnç ise 4.220 dolar olarak belirlenmiştir.

Tüm bu veriler, altın piyasasının dinamik yapısını gösteriyor. Yatırımcıların karar alma süreçlerinde altının önemi dikkat çekiyor. Altına yatırım yapmayı düşünenlerin, fiyatlardaki değişimlere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

100 gram altın bugün Kapalıçarşı’da kaç TL yapıyor?

Bugün Kapalıçarşı alış fiyatı olan 6.539 TL üzerinden hesaplandığında 100 gram altın 653.921 TL değerindedir.

1 çeyrek altın almak için bugün kaç TL gerekiyor?

Serbest piyasada bugün 1 adet çeyrek altın alabilmek için 10.884 TL ödenmesi gerekmektedir.

Banka altın fiyatı ile Kapalıçarşı altın fiyatı arasında neden makas var?

Bankalardaki altın fiyatları gösterge niteliğinde olup mesai saatleri dışı marjlar, fiziki teslimat maliyeti ve serbest piyasadaki fiziki talep yoğunluğu nedeniyle Kapalıçarşı fiyatları ile banka kurları arasında fark (makas) oluşmaktadır.

Bugün Ons altın kaç Dolar seviyesinde?

Küresel piyasalarda Ons altın bugün satış kuru 4.196 USD seviyesinden işlem görmektedir.

Cumhuriyet altını ile çeyrek altın arasındaki fark nedir, bugün kaç çeyrek 1 cumhuriyet eder?

Cumhuriyet altını 7,20 gram (22 ayar), çeyrek altın ise 1,75 gramdır. Fiyat bazında hesaplandığında yaklaşık 4 adet çeyrek altın 1 adet cumhuriyet altın değerine denk gelmektedir.

Bugün çeyrek altın kaç TL? 9 Ekim Cuma 2026 Gram, tam, Cumhuriyet, Kapalıçarşı anlık fiyatlar 2

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