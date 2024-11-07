'Bugün param olsaydı...' diyerek 3 yatırım aracını açıkladı! İslam Memiş ABD seçimleri sonrası Fed'in faiz kararı öncesi kritik açıklamalarda bulundu

ABD'de dün yapılan seçimin galibi Donald Trump oldu. 295 delegenin oyunu alan Trump, 4 yıl aradan sonra başkanlık koltuğuna yeniden oturdu. Trump'ın seçimi önde götürmesiyle beraber Bitcoin tarihi rekorunu kırdı. Yüzde 9 oranında yükselen Bitcoin 75 bin dolar barajını aşan Bitcoin, Trump'ın seçilmesi sonucunda kendisi için tahmin edilen senaryoyu yaşadı.

Dolar endeksi ise seçim sonuçlarına olumlu tepki vererek yüzde 2 seviyesinde yükselerek 105 seviyesini aştı. Altın ve petrol ise sert bir düşüş kaydetti. Ons altın yüzde 3'lük bir kayıp yaşadı. Sandıktan Trump'ın çıkmasıyla piyasalar ivmesini yukarı yönlü çevirdi.

BUGÜN GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Dün ABD'de seçim heyecanı yaşandıktan sonra bugün ise gözler Fed'e çevrildi. Kasım ayı faiz kararını açıklayacak olan Fed için Washington Post, Fed'in hamlesinin tahmininin çok kolay olduğunu ifade ederek, "Enflasyonun düşmeye devam etmesiyle birlikte Fed bu yıl ikinci kez faiz indirimine gidecek" cümlelerine gazetesinde yer vermişti. Fed'in faiz kararı saat 21.00'da belli olacak. Kararın duyurulması öncesinde ise tahminler çeyrek baz puanlık bir indirim ile Aralık ayında da aynı hamlenin yapılacağı yönünde.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ABD'deki seçimler, Fed'in faiz kararı derken piyasalar ise heyecanlı hareketliliğini sürdürüyor. Şu saatler itibarıyla gram altın 2 bn 920 lira, çeyrek altın 4 bin 805 liradan fiyatlanıyor.

PİYASALARDA 3 KAZANAN VAR

Piyasalar için kritik öneme sahip olan bu iki olay sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalından değerlendirmelerde bulundu. Memiş, piyasalarda kazanan ilk üçü şu sözlerle aktardı:



"Piyasalarda kazanan ise bir bitcoin; iki dolar endeksi; üçüncü ise tesla oldu. İki haftalık süre içerisinde sabırla bekleyemeyen çoşkuyu alan, 'altın ve gümüş fiyatları düşmez' diyenler kaybetti. Gümüş tarafında 31 dolar seviyesine kadar bir gerileme bekliyorduk. Gram altın tarafında 3 bin 100 lira seviyesinin aşağısında 3 bin 80 lira seviyesinin altına bir sarkma bekliyorduk. Dolayısıyla da iki haftalık süre içerisinde altın ve gümüş fiyatları içerisinde tekrar gerilemenin başladığını gördük"

"ALIMINI DAĞITANLAR KAZANÇLI"



Borsa İstanbul'daki gelişmeler için değerlendirmelerde bulunan Memiş, kademeli yatırım yapanların orta ve uzun vadede kaybetmeyeceğini söyleyerek cümlelerini şu şekilde sıraladı:

"Borsa İstanbul 100 endeksi 8 bin 615 puan seviyesinde yine 8 bin 600 puan seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Ama aşağıda 8 bin 200 puan seviyesine kadar boşluk bir alanı olduğu için burada risk oluşumu devam ediyor. Ben kademeli olarak borsaya bu şekilde girerdim. 99 bin puan seviyesinin aşağısını kademeli alım fırsatı olarak görmeyi sürdürüyorum ve 6 aylık süreç içerisinde yine 12 bin puan seviyesini Borsa İstanbul 100 endeksinde beklemeye devam ediyorum. Borsa tarafında kademeli alım yapan, riskini dağıtan ve tek bir hisse senedini değil; en az 4-5 hisse senedine varlıklarını dağıtan en az 6 ay bekleyecek kadar sabrı olan yatırımcısının ben borsada zarar etmeyeceğini düşünüyorum. Borsa alım bölgelerine gelmiştir ve alım bölgelerinde gezinmeye devam ediyor. 8 bin 200 puan seviyesine kadar aşağıda alanı var ancak kademeli alım yapanlar bence orta ve uzun vadede zarar etmeyecek yatırımcılar arasında"

"DOLARIN 35 LİRAYI ZORLAMASI GEREKİYORDU"

Dolar endeksinin 105 seviyesine çıkarken Dolar/TL kurunda bir hareketliliğin yaşanmamasının nedeni olarak dolar kurunun baskılandığını söyleyen Memiş, Dolar kurunun 35 lirayı zorlaması gerektiğini ifade etti. Euro/Dolar paritesi için ise Memiş, şunları kaydetti:

"Euro dolar paritesi tekrar dolar endeksi 105 seviyesine kadar yükseldiği için tekrar 1.08 seviyesinin aşağısına sarktı. Şu anda 1.0730 seviyesinde. Dolar ve Euro yatırımını seven yatırımcıya ise yine kesinlikle dolar tarafında değil; Euro tarafını özellikle değerlendirmesi gerektiğini ifade ediyorum. Euro'nun her düşüşü bir alım fırsatıdır ve Euro tarafındaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum."

"SESSİZCE BEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Ons altının aşağı yönlü hareketine devam edeceğini aktaran Memiş, "Sessizce beklemeye devam ediyoruz ve bugün 2 bin 701 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın tarafında bir haftalık süreç içerisinde tam 90 dolarlık bir gerileme gördük. Ama benim parama göre yine ons altın yüksek bir fiyatlama içerisinde durmaya devam ediyor. Altın tarafında beklemeyi tercih ediyorum" dedi. Memiş, ons altın için "3 bin 180 dolar devamında 3 bin 100 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme beklediğimi sık sık ifade ediyorum" cümlelerini kurdu.

ONS NEREYE GRAM ALTIN ORAYA

Gram altın tarafından 3 bin 80 lira seviyesine kadar bir gerileme olabileceğini kaydeden Memiş, 'bekleyin' dediği uyarılarını hatırlatarak, "Geçen hafta 3 bin 190 lira seviyesine kadar yükselmişti. Gram altın tarafında bugün 3 bin 87 lira seviyesine kadar bir gerileme gördük. Gram altın yatırımcısı gram altın almak için bekliyorsa yüzde 75 alımını yapması gerektiğini ifade etmek gerekiyor" sözlerini kullandı.

"BİTCOİN ŞOV YAPTI"

Bitcoin için beklenen yükselişin gerçekleştiğini kaydeden Memiş, "Adeta şov yaptı" diyerek Bitcoin'in yıl sonuna kadar 80 bin doları göreceğini tahmin ettiğini hatırlattı.

Bugün param olsaydı diyerek nelere yatırım yapacağını açıklayan Memiş, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:



"Bugün param olsaydı, bir euro alırdım; iki, borsaya girerdim; üç, gümüş alırdım. Elimdeki bitcoinin yüzde 50'si ile gümüş alırdım diğer yüzde 50'si ile de euro alırdım bu ikisi ile de bitcoine karşı oldukça ucuz kaldığını tekrar belirtmek isterim"