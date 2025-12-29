Bugünkü çeyrek altın fiyatları 29 Aralık 2025 1 çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın, 29 Aralık 2025 tarihinde 10.219,59 TL seviyesinden işlemlere başladı. Günün devamında yapılan işlemler sonucunda en yüksek 10.267,05 TL, en düşük 9.833,80 TL seviyeleri kaydedildi. İşlem hacmi gün boyunca bu fiyat aralığında oluşmuş ve gün sonu kapanış değeri 9.848,17 TL olarak gerçekleşti. Gün içindeki fiyat hareketleri, açılış ve kapanış arasında oluşan seviye farklılıklarıyla birlikte kayıtlara geçmiştir.

Önceki işlem gününde çeyrek altının kapanış fiyatı 10.219,59 TL olarak belirlenmişti. Bugün oluşan fiyat aralıkları dikkate alındığında gün içi dalgalanma oranı yaklaşık %4,41 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, bugünkü kapanış fiyatı ile önceki kapanış karşılaştırıldığında fiyatlarda %-3,63 oranında bir değişim meydana geldiği görülmektedir.

Son beş işlem gününe ait kapanış fiyatları sırasıyla 9.885,03 TL, 10.219,59 TL, 10.089,39 TL, 10.088,89 TL, 10.125,29 TL TL olarak kaydedildi. Beş günlük dönem içerisinde çeyrek altının en düşük kapanış fiyatı 10.088,89 TL, en yüksek kapanış fiyatı ise 9.885,03 TL seviyesinde gerçekleşti.