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'Burada herkes kazanıyor' Altın için geri sayım başladı! O limitle geçerli olacak

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
22.12.2024 08:05
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Altın alım satımında kuyumcular için yeni düzenleme yeni yılla beraber başlıyor. Buna göre kuyumculara, 185 bin TL'yi aşan alım satım işlemleri için kimlik zorunluluğu getirilecek. Uygulamayla ilgili değerlendirmelerini aktaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Hem vatandaş için hem kuyumcu esnafları için hem devlet için avantajlı. Burada herkes kazanıyor" dedi.

'Burada herkes kazanıyor' Altın için geri sayım başladı! O limitle geçerli olacak

Yeni yılla birlikte kuyumcularda yeni dönem başlıyor. Belirli bir tutar üzerindeki işlemler için kimlik gösterme zorunluluğu geliyor.

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KİMLİK ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

CNN Türk'te yer alan habere göre; kuyumculara yeni düzenleme için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kuyumculara 185 bin TL'yi aşan alım satım işlemleri için artık kimlik zorunluluğu getirecek.

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Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Çok güzel bir uygulama, dolandırıcının önüne de geçilebilir bu durumda" ifadelerini kullandı.

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Bir kuyumcu ise "Yani en azından buradan her türlü bilgisine sahip oluyoruz, yanlış bir şey olduğu zaman da ulaşabiliyoruz, telefonuna kadar her şey olacak" şeklinde konuştu.

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise "Artık vatandaşlar altın aldığı zaman 185 bin lira limitini aşıyorsa MASAK formu dediğimiz formdan doldurmak zorunda kalacaklar. Bu MASAK formu ile birlikte kimliklerini ibraz etmek zorunda kalacaklar" dedi.

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"BURADA HERKES KAZANIYOR"

Kuyumcu esnafının vatandaştan kimlik istemesiyle alım satım kayıt altına alınırken olası bir vergi kaybının da önüne geçilecek. Memiş "Kayıt içi ekonomi, vergilendirme çok önemli. Beraberinde kara para aklama sürecindeki güven de çok önemli. Sektörün itibarı açısından güven de çok önemli. Hepsi, hem vatandaş için hem kuyumcu esnafları için hem devlet için avantajlı. Burada herkes kazanıyor" ifadelerini kullandı.

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Düzenleme aslında geçen yıl yapılmıştı ancak Türkiye'nin pek çok noktasında uygulanmıyordu. Bundan böyle Bakanlık ekipleri kuyumcularda yapılan tüm işlemleri detaylı şekilde inceleyecek. Esnaf kimlik isteyince vatandaşın tedirgin olacağını belirten Ankara Kuyumcular Odası ise bilgilendirilme amaçlı kamu spotları yapılmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın
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