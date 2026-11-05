Fon soruşturmasında 'imza' karmaşası! Gürol Sami Özer kayıp milyarların hesabını böyle verdi

Türkiye'nin gündemindeki en sıcak mesele olan fon krizinin yankıları sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanması dikkat çeken isimlerden biri Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer olmuştu. Yeni Şafak, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer’in ifadesini paylaştı.

"KARARLARI KOMİTE DEĞİL, TAHA ÇAKMAK ÇIKARDI"

Mevzuat gereği Türkiye Sigorta’nın yatırım ve borçlanma kararlarının genel müdür, hazine genel müdür yardımcısı ve hazine direktöründen oluşan bir komite tarafından verilmesi gerektiğini belirten Özer, “Her ne kadar yatırım komitesi şeklinde belirtmiş isem de burada komitenin kararından ziyade Taha Çakmak’ın şahsi olarak vermiş olduğu sözlü talimatlar karar olarak çıkardı” iddiasında bulundu. Türkiye Sigorta’nın TERA Portföy Yönetimi A.Ş. (PYŞ) bünyesindeki fonlara yaptığı yüksek tutarlı yatırımların da Çakmak’ın şahsi talimatıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü.

- Gürol Sami Özer

21 MİLYAR LİRANIN HESABI SORULDU

Sorguda, soruşturmaya ilişkin önemli tespitler de Özer’e yöneltildi. Kendisine, “Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2026 yılı finansal yatırımlarına yönelik yapılan araştırmada yaklaşık 21 milyar TL civarında kayıp oluştuğu, bu kaybın 30/09/2026 tarihli finansal tablolarda oynanarak gizlenmeye çalışıldığı yönünde tespitlerin bulunduğu” aktarılıp “Bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir?” diye soruldu. Özer ise “Öncelikle böyle bir kayıp hususunu kabul etmiyorum. Tüm rakamlar ortadadır. SEDDK denetimi devam etmektedir. Böyle bir gizleme durumu söz konusu ise tespit olacaktır.” diye yanıt verdi.

DEVLET TAHVİLLERİ GERİ VERİLMEDİ

Dikkat çeken tespitlerden biri de Türkiye Sigorta’nın 12,7 milyar liralık devlet tahvilinin geri alınamaması oldu. Özer’e, “Tera Yatırım'a Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından yaklaşık 12,7 milyar TL’lik devlet tahvilinin teminat alınmadan ödünç verildiği, TERA grubunun da bu tahvilleri kullanarak piyasadan borçlandığı, bunun ardından temerrüt durumu oluştuğu ve tahvillerin geri alınamadığı değerlendiriliyor. TERA Yatırım’la bu sözleşme kimin talimatıyla, kimler tarafından imzalandı?” sorusu yöneltildi. Özer’in yanıtı şöyle oldu:

Taha Çakmak

"TAHA ÇAKMAK'IN TALİMATIYLA İMZA ATTIM"

“Taha Çakmak tarafından emredildi. İlk işlem 1 milyar TL nominal olup, bu tutar zamanla yine Taha Çakmak’ın emri ile Türkiye Sigorta için 8,4 milyar TL nominale kadar çıkartılmıştır. Türkiye Hayat Emeklilik için de ilk işlem yine Taha Çakmak’ın emri ile mart ayında gerçekleştirilmiş, yine zaman içerisinde 3,4 milyar TL nominale kadar yükseltilmiştir. Tüm işlemlerde TERA grubu tarafından sözleşmeler imzalanmıştır fakat bu sözleşmelerde Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emekliliğin imzası yoktur. Son yapılan ödünç sözleşmesinde tek bir imza bulunmaktadır. Orada da imza şahsımın ve yanlış hatırlamıyorsam hazine müdürünündür. Şahsımın imzası olması yönünde talimatı da Taha Çakmak vermiştir.”

"RİSK BARINDIRDIĞI KONUSUNDA UYARMIŞTIM"

İşlemin az da olsa risk barındırdığı konusunda Çakmak’ı uyardığını öne süren Özer, “Bu duruma rağmen Taha Çakmak talimatı ile ödünç sözleşmesi işlerindeki hacim artırılmaya devam etti. Bu artırma sürecinde tekrar kendisine artık yeter, artırıma devam edilmesin şeklinde söylediğimizde yukarıda belirtilen rakam doğrultusunda kalındı. Şu hususu özellikle belirtmek istiyorum. Türkiye Sigorta A.Ş. ve Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. yatırım kararlarında sadece Taha Çakmak›ın talimatları yerine getirilirdi” savunmasını yaptı.