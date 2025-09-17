FİNANS

CANLI ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (17 Eylül 2025 Çarşamba)

Canlı altın fiyatları son durum! Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 884 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Eylül 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler...

Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler ile birlikte değişmeyi sürdürüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 4 bin 892 liradan tamamladı. İşte güncel altın fiyatları ve son durum...

GRAM ALTIN

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 4 bin 884 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 8 bin 181 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 32 bin 973 liradan satılıyor.

ONS ALTIN

Altının onsu güne düşüşle başlamasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3 bin 678 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı piyasaların odağında bulunurken, karar sonrasında bankanın politika metninden Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamaların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in parasal gevşemesine dair beklentilerin gelecek yıla da yayıldığı görülürken bankanın 2026 yılında toplam 3 faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Analistler, Powell'ın yanı sıra Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin geleceğe yönelik faiz beklentilerini gösteren nokta grafiğinden alınacak mesajın da yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek üyeler arasındaki görüş farklılıklarının gelecek döneme ilişkin beklentilerin şekillenmesinde rol oynayabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin destek, 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç, konumunda olduğunu ifade etti. (AA)

