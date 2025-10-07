CANLI ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı (7 Ekim 2025 Salı)

Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler ile birlikte değişmeyi sürdürüyor. İşte güncel altın fiyatları ve son durum...

ALTIN FİYATLARINDA YENİ RAKAMLAR

Gram altın rekor serisini sürdürüyor. Gram altın en yüksek 5333 TL seviyesini gördü. Gram altın fiyatları saat 07.29 itibarıyla 5329 TL seviyesinde seyrediyordu. Gram altında fiyat, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,10 altında 5 bin 305 lira seviyesinde bulunuyordu. Gram altın fiyatları saat 11.55 itibarıyla 5.298 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise en yüksek 3977 dolar seviyesini gördü. Altının onsu ABD'de federal hükümetin kapanmasının yanında Avrupa kaynaklı siyasi belirsizliklerin de etkisiyle rekor tazelemeye devam ediyor. Ons altın saat 07.44 itibarıyla 3973 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons altın fiyatı saat 12.11 itibarıyla 3.955 dolar seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

7 EKİM SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 12.12 itibarıyla 3956 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 11.57 itibarıyla 5298 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 11.58 itibarıyla 8663 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 11.59 itibarıyla 17.322 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 12.09 itibarıyla 36.768 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 12.09 itibarıyla 89.177 TL seviyesinde.