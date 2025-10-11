FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ekim Cumartesi 2025 gram, yarım, tam, Cumhuriyet anlık fiyatlar

Güncel altın fiyatları son durum! Gram altın ve ons altın peş peşe rekorları görmesi nedeniyle yatırımcıların radarında. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın ne kadar oldu? Bugün çeyrek altın kaç TL? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 11 Ekim 2025 Cumartesi güncel altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler...

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ekim Cumartesi 2025 gram, yarım, tam, Cumhuriyet anlık fiyatlar
Hande Dağ

11 Ekim 2025 altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler ile birlikte değişmeyi sürdürüyor. İşte güncel altın fiyatları ve son durum...

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ekim Cumartesi 2025 gram, yarım, tam, Cumhuriyet anlık fiyatlar 1

Emtia piyasasında altının ons fiyatı, haftalık bazda yükselişini 8. haftaya taşıdı. Çarşamba günü 4 bin 59,29 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini yenileyen ons altın, bu seviyelerden gelen kar satışlarına karşın haftayı yüzde 3,4 artışla 4 bin 19 dolardan tamamladı.

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ekim Cumartesi 2025 gram, yarım, tam, Cumhuriyet anlık fiyatlar 2

Altında haftanın son günü düşüş yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurması sonrası ons altın yeniden yukarı yönlü hareketlendi.

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ekim Cumartesi 2025 gram, yarım, tam, Cumhuriyet anlık fiyatlar 3

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ekim Cumartesi 2025 gram, yarım, tam, Cumhuriyet anlık fiyatlar 4

11 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4.018 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 5404 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 8836 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 17.672 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı 37.609 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 37.976 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 91.834 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte 6 milyon araç sigortasız! TESK'ten uyarı geldiTrafikte 6 milyon araç sigortasız! TESK'ten uyarı geldi
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına ve ABD'de hükümetin açılma sürecine odaklandıKüresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına ve ABD'de hükümetin açılma sürecine odaklandı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.403,76
5.404,54
% 1.25
23:59
Ons Altın / TL
167.955,07
168.176,20
% 1.24
23:59
Ons Altın / USD
4.017,95
4.018,53
% 1.04
23:59
Çeyrek Altın
8.646,01
8.836,42
% 1.25
23:59
Yarım Altın
17.237,99
17.672,84
% 1.25
23:59
Ziynet Altın
34.584,05
35.237,59
% 1.25
23:59
Cumhuriyet Altını
37.050,00
37.609,00
% -1.34
17:02
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.