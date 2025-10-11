CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün çeyrek altın kaç TL? 11 Ekim Cumartesi 2025 gram, yarım, tam, Cumhuriyet anlık fiyatlar

11 Ekim 2025 altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler ile birlikte değişmeyi sürdürüyor. İşte güncel altın fiyatları ve son durum...

Emtia piyasasında altının ons fiyatı, haftalık bazda yükselişini 8. haftaya taşıdı. Çarşamba günü 4 bin 59,29 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini yenileyen ons altın, bu seviyelerden gelen kar satışlarına karşın haftayı yüzde 3,4 artışla 4 bin 19 dolardan tamamladı.

Altında haftanın son günü düşüş yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Kasım itibarıyla Çin'e şu anda ödediği tarifeye ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi getireceklerini ve tüm kritik yazılımlara ihracat kontrolü uygulayacaklarını duyurması sonrası ons altın yeniden yukarı yönlü hareketlendi.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

11 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 4.018 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 5404 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 8836 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 17.672 TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı 37.609 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 37.976 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 91.834 TL seviyesinde.