CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram altın ve çeyrek altın fiyatı belli oldu 12 Ağustos 2025 Salı

Canlı altın fiyatları son durum! Gram altın fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 378 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte altın yatırımcıları için güncel altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler...

Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler çerçevesinde değişmeye devam ediyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 4 bin 358 liradan tamamlamıştı. İşte canlı altın fiyatları ve güncel durum...

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın fiyatı, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 4 bin 378 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın 7 bin 333 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 29 bin 583 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklamasıyla beraber dün yüzde 1,6 kayıpla 3 bin 343 dolara gerileyen altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 345 dolardan işlem görüyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, ABD'deki enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmasının beklendiğini ve söz konusu verinin tahminlerden sapması durumunda ise varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Ülkede enflasyonun beklentilerin altında gelmesi durumunda dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde gerileme olabileceğini ve altının alternatif maliyetinin azalabileceğini ifade eden analistler, bunun da altın fiyatlarını destekleyebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.387,95
4.388,46
% 0.3
11:06
Ons Altın / TL
136.472,88
136.499,74
% 0.3
11:21
Ons Altın / USD
3.352,29
3.352,66
% 0.29
11:21
Çeyrek Altın
7.020,73
7.175,14
% 0.3
11:06
Yarım Altın
13.997,57
14.350,28
% 0.3
11:06
Ziynet Altın
28.082,91
28.612,79
% 0.3
11:06
Cumhuriyet Altını
29.208,00
29.650,00
% -0.71
17:09
