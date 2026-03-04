Çarpıcı düşüş sonrası altın yeniden yükseliyor mu? İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, Orta Doğu'da yaşanan kritik gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçten piyasalar da etkilendi. Özellikle piyasaların ilk işlem gününden itibaren altın fiyatları yakından takip ediliyor. Dün dikkat çekici bir düşüş yaşayan altında son durum merak ediliyor. Son olarak değerli metaller kayıplarını telafi etme yolunda. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı'da durum ne? İşte 4 Mart 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın dün 7200 TL'li seviyelere kadar gerilemişti. 4 Mart 2026 tarihinde saat 08.34 itibarıyla gram altın 7305 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram altında gün içinde en yüksek 7340 TL, en düşük 7186 TL seviyesi kaydedildi.

Ons altında ise gün içinde en yüksek 5190 dolar seviyesi, en düşük 5083 dolar seviyesi kaydedildi. Ons altın saat 08.50 itibarıyla 5165 dolar seviyelerinde seyrediyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında yaşanan son gelişmeler, jeopolitik belirsizliğin artması altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatların son olarak çarşamba günü itibarıyla yüzde 1'den fazla yükseliş kaydetti. Dün altında ciddi bir gerileme kaydedilmişti. Salı günü altın fiyatları güçlenen dolar ve faize dair beklentiler sebebiyle yüzde 4'ten fazla düşerek 20 Şubat'tan beri en düşük seviyesine gerilemişti.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş saat 08.57 itibarıyla 84,55 dolar seviyesinde seyrederken gram gümüş ise saat 08.57 itibarıyla 119,56 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

4 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.50 itibarıyla 5165 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.34 itibarıyla 7305 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.36 itibarıyla 11.934 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.36 itibarıyla 23.862 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.47 itibarıyla 50.198 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 08.47 itibarıyla 122.124 TL seviyesinde.