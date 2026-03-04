FİNANS

İsa Karakaş 'çalışanlara hayırlı olsun' deyip açıkladı 'Büyük kolaylık sağlayacak'

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kanun teklifine dair detayları aktarırken "Düzenlemede en çok dikkat çeken başlık ise çalışanların yemek bedeli meselesidir" diyerek ayrıntıları verdi. Karakaş " Bu gelişmenin tüm çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. İşte tüm merak edilenler...

Hande Dağ

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunulmuştu. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan kanun teklifi ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, milyonlarca emekli ve çalışanın büyük bir merakla beklediği 'Torba Kanun' teklifinin nihayet TBMM'ye sunulduğunu vurgulayıp ekonomik düzenlemeleri de kapsayan teklifin 19 maddeden oluştuğunu aktardı. Yeni vergi düzenlemelerinin yanı sıra çalışma hayatını yakından ilgilendiren kritik maddeler içerdiğini söyleyen Karakaş, özellikle işsizlik sigortası fonu ve sosyal güvenlik prim matrahı gibi konularda önemli değişiklikler öngörüldüğünü belirtti.

ÇALIŞANLARIN YEMEK BEDELİ

"Düzenlemede en çok dikkat çeken başlık ise çalışanların yemek bedeli meselesidir" diyen Karakaş, daha önceki bir yazısını işaret edip "bu sorunu çarpıcı bir şekilde gündeme taşımıştık." dedi. Karakaş "Memnuniyetle ifade etmeliyim ki; sunduğumuz çözüm önerileri Torba Kanun teklifinde aynen yer buldu. Bu gelişmenin tüm çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle bu karmaşadan en çok etkilenen muhasebe ve İnsan Kaynakları (İK) departmanı çalışanları için bu düzenleme büyük bir kolaylık sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ

Bayram ikramiyesi ile ilgili de değerlendirmelerini aktaran Karakaş "Diğer yandan bu Torba Kanunda kesin olarak yer alması beklenen Ramazan Bayramı İkramiyesinin artırılmasına ilişkin düzenlemeye “savaş” gerekçesiyle maalesef yer verilmedi. Ancak karamsarlığa gerek yok. Her an bir önerge ile artış yapılmasının mümkün olduğunu belirtelim" dedi.

İŞSİZLİK SİGORTASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Karakaş, İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca işsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere tüm sigortalılar, işverenler ve devletin, işsizlik sigortası primi ödediğini vurgulayıp işsizlik sigortası priminin, prime esas aylık brüt kazançlarından %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 devlet payı olarak alındığını aktardı. Karakaş "Torba Kanun Teklifi ile %1 olan devlet payı oranının, ihtiyaç duyulması hâlinde yarısına kadar artırılmasına, İşsizlik Sigortası Fonunun gelirlerinin ve varlıklarının ödeme yükümlülüklerini karşılamaya yeterli olduğu dönemlerde ise bütçe imkânları göz önünde bulundurularak yarısına kadar düşürülmesine Cumhurbaşkanının yetkili olduğu düzenlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Bunun önemine de işaret eden Karakaş "Fonun mali yapısını güçlendirmek veya bütçe disiplini sağlamak amacıyla esnek bir mekanizma oluşturulmaktadır" derken etkisi ile ilgili ise "Ekonomik dalgalanma dönemlerinde işsizlik fonunun kaynak ihtiyacı daha hızlı karşılanabilecek, fonun yeterli olduğu dönemlerde ise merkezî bütçe üzerindeki yük azaltılabilecektir" dedi.

SGK PRİME ESAS KAZANÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

“Torba Kanun”la, prime esas kazançtan istisna edilen menfaat ve yardımların kapsamına açıklık getirildiğini belirten Karakaş, yemek bedelinin ayni yardımla aynı bentte sayılmasından kaynaklı ortaya çıkan, dava konusu edilen yemek bedelinden istisna edilen tutara ilişkin düzenlemenin Kanun'da açık, net ve ihtilafa yer bırakmayacak şekilde ve vergi mevzuatıyla uyumlu olacak şekilde yeniden düzenlenmesinin amaçlandığını vurguladı.

Karakaş "SGK (5510 S.) Kanunda yer alan ve "nelerden sigorta primi kesilmeyeceğini" belirleyen istisnaları yeniden düzenlemektedir. En dikkat çekici değişiklik, yemek bedeli istisnasındaki belirsizliğin giderilmesi ve maktu bir tutar belirlenmesidir" dedi.

Tabloda üzerinde düzenlemedeki değişiklikleri de aktaran Karakaş, yemek bedeli istisnasının mevcut uygulama yani eski halinde Kurumca belirlenen tutarların (asgari ücretin yüzde 6'sı gibi oranlar) üzerinden hesaplandığını, sık sık idari düzenleme gerektiğini belirtip yeni kanun teklifine göre (madde 14) günlük 300 TL olarak net bir tutar belirlendiğini, bu tutarın her yıl 'Yeniden Değerleme Oranı'na göre otomatik artacağını aktardı.

İstisnaların listelenmesinin mevcut uygulama yani eski halinde maddede bentler halinde karışık bir yapıda olduğunu belirten Karakaş, yeni kanun teklifi (madde 14) ile 1'den 9'a kadar numaralandırılarak daha şeffaf ve anlaşılır bir liste haline getirildiğini belirtti.

Karakaş, ayni yardımlar ve tazminatların mevcut uygulama yani eski halinde, genel ifadelerle yer aldığını belirtip yeni kanun teklifi (madde 14) ile ayni yardımlar, ölüm / doğum yardımları, kıdem ve ihbar tazminatları gibi kalemlerin netleştirilerek liste başı yapıldığını vurguladı.

Diğer yandan özel sigorta ve BES ile ilgili de mevcut uygulama yani eski halinde asgari ücretin yüzde 30'u sınırının yönetmelik ve tebliğlerle detaylandırıldığını belirten Karakaş, yeni kanun teklifi (madde 14) ile kanun metnine doğrudan 8. bent olarak işlenerek yasal dayanağının güçlendirildiğini aktardı.

Artış mekanizması ile ilgili de Karakaş, mevcut uygulama yani eski halinde, Kurum yönetim kurulu kararları veya genelgelerle değiştiğini belirtip, yeni kanun teklifi (madde 14) ile Yeniden Değerleme Oranı ile otomatik artış sistemi getirildiğini, Kurum Yönetim Kurulu'na bu oranı artırma / eksiltme yetkisi verildiğini kaydetti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Karakaş, bedelli askerlik ücreti ile ilgili düzenlemeye de değinerek bedelli askerlik ücretinin yüzde 25 oranında artırılacağını ve bu artıştan elde edilen gelirin bir kısmının Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarılmasının öngörüldüğünü aktardı. Karakaş etkisi ile ilgili ise "Bedelli askerlik maliyeti artarken, savunma sanayii projeleri için ek bir kaynak oluşturulacaktır" dedi.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NUN "PRİME ESAS KAZANÇLAR" HÜKMÜNE İLİŞKİN DÜZENLEME

Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren ve TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifin detayları şu şekildeydi:

Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Prime esas kazançlar" hükmüne ilişkin düzenleme yapılıyor.

Buna göre, ayni yardımlar, ölüm, doğum, evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev, kıdem, ihbar ve kasa tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler, keşif ücreti, kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin yüzde 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, işverence iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 300 lirasına kadar olan kısmı, prime esas kazanca tabi tutulmayacak.

Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu'nun ilgili fıkrasına göre belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanacak. Bu şekilde hesaplanan tutarın yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu yeniden değerleme oranı esas alınarak belirlenen tutarı düşürmeye ya da artırmaya yetkili olacak.

Diğer yandan İşsizlik Sigortası Kanunu'ndaki değişikliğe göre, işsizlik sigortası primindeki yüzde 1 devlet payını yarısına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

