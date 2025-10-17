Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu, paralarını oraya yatırmaya başladılar

Altın bu hafta hızlı bir ivme yakalayarak rekor üstüne rekor kırdı. 13 Ekim'de 5 bin 471 TL olan gram altın 17 Ekim Cuma günü 5 bin 895 TL'den işlem görüyor. Mart 2020'den beri en hızlı yükselişini yaşanan altın fiyatlarının 2025'i kapatırken ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD-Çin arasında ticaret savaşlarında tekrar gerilimin tırmanması, jeopolitik riskler, dolar endeksinin zayıf seyri, ABD’de hükümetin 17 gündür kapalı olmasının getirdiği belirsizlikler ve FED’den faiz indirimi beklentileri altının fiyatlanmasına neden oluyor.



ABD'de bölgesel bankalardaki kırılganhk sinyalleri Wall Street'i sarsarken, yatırımcılar güvenli varlıklara yöneldi. Waterer, "ABD'deki banka kredilerindeki endişelerin yeniden alevlenmesi, yatırımcılara altın almak için bir neden daha verdi” dedi.

ONS ALTINDA 9 HAFTALIK SERİ

Ons altın da sert bir ivme yakaladı. 4 bin 345 dolara yakın denge arayışı devam ederken, haftalık yükseliş yüzde 8,20’ye ulaştı. Son olarak 23 Mart 2020 ile başlayan haftada onsta %8,50’lik yükseliş gerçekleşmişti. Öte yandan ons fiyatı aynı zamanda yıllar sonra 9 haftalık yükseliş serisine doğru da ilerliyor.

Gram altın ve ons altın yükselişine devam ederek Kapalı Çarşı'da çeyrek altın tarihinde ilk defa 10 bin TL'yi geçti. Kuyumcularda çeyrek altın, 10.040 – 10.145 TL alım ve satım aralığında işlem görüyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kuyumcularda gram altının satışı 6 bin 125 TL ile 6 bin 200 TL arasında seyrediyor.



ALTININI SATAN KONUTA YÖNELİYOR!

Altının bu kadar hızlı yükselişi ile sarı metal yatırımcısı rotasını konuta çevirdi. Yatırımcılar, birikimlerini satarak ev almaya başladı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu. Sektör temsilcileri ise altın ve mevduat yatırımlarının konuta yöneldiğini ifade ediyor.



Altının seyrinin nereye gideceği merak ediliyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altında 4 bin 500 dolar hedefi beklenenden daha erken gelebilir, ancak bu durum ABD-Çin ticaret gerilimlerinin ve olası hükümet kapanmasının ne kadar süreceğine bağlı" sözlerini kullandı.



YÜZDE 65 YÜKSELDİ

Düşük faiz ortamlanında genellikle güçlü performans sergiliyor. Değerli metal, yılbaşından bu yana yüzde 65'in üzerinde değer kazandı. Bu artışta jeopolitik gerilimler, agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve ETF girişleri etkili oldu.

