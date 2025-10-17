FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu, paralarını oraya yatırmaya başladılar

Altın art arda kırdığı rekorlar ile piyasalarda adeta deprem etkisi oluşturdu. Pazartesi gününden beri yüzde 8,20 prim yapan ons fiyatında, son 5,5 yılın en yüksek haftalık primi yaşanıyor. Gram altın 5 bin 902 TL'yi görürken Kapalı Çarşı'da ise çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti. Altın yatırımcısı ise birikimlerini satarak konut yatırımına yönelmeye başladı. 17 Ekim 2025 tarihinde Kapalı Çarşı'da ve serbest piyasa altın fiyatlarında son durum ne?

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu, paralarını oraya yatırmaya başladılar
Ezgi Sivritepe

Altın bu hafta hızlı bir ivme yakalayarak rekor üstüne rekor kırdı. 13 Ekim'de 5 bin 471 TL olan gram altın 17 Ekim Cuma günü 5 bin 895 TL'den işlem görüyor. Mart 2020'den beri en hızlı yükselişini yaşanan altın fiyatlarının 2025'i kapatırken ne kadar olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Çeyrek altın 10 bin TL yi geçti! En sert yükseliş olunca yastıkaltı bozuldu, paralarını oraya yatırmaya başladılar 1

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD-Çin arasında ticaret savaşlarında tekrar gerilimin tırmanması, jeopolitik riskler, dolar endeksinin zayıf seyri, ABD’de hükümetin 17 gündür kapalı olmasının getirdiği belirsizlikler ve FED’den faiz indirimi beklentileri altının fiyatlanmasına neden oluyor.
Çeyrek altın 10 bin TL yi geçti! En sert yükseliş olunca yastıkaltı bozuldu, paralarını oraya yatırmaya başladılar 2

ABD'de bölgesel bankalardaki kırılganhk sinyalleri Wall Street'i sarsarken, yatırımcılar güvenli varlıklara yöneldi. Waterer, "ABD'deki banka kredilerindeki endişelerin yeniden alevlenmesi, yatırımcılara altın almak için bir neden daha verdi” dedi.

Çeyrek altın 10 bin TL yi geçti! En sert yükseliş olunca yastıkaltı bozuldu, paralarını oraya yatırmaya başladılar 3

ONS ALTINDA 9 HAFTALIK SERİ

Ons altın da sert bir ivme yakaladı. 4 bin 345 dolara yakın denge arayışı devam ederken, haftalık yükseliş yüzde 8,20’ye ulaştı. Son olarak 23 Mart 2020 ile başlayan haftada onsta %8,50’lik yükseliş gerçekleşmişti. Öte yandan ons fiyatı aynı zamanda yıllar sonra 9 haftalık yükseliş serisine doğru da ilerliyor.

Çeyrek altın 10 bin TL yi geçti! En sert yükseliş olunca yastıkaltı bozuldu, paralarını oraya yatırmaya başladılar 4

Gram altın ve ons altın yükselişine devam ederek Kapalı Çarşı'da çeyrek altın tarihinde ilk defa 10 bin TL'yi geçti. Kuyumcularda çeyrek altın, 10.040 – 10.145 TL alım ve satım aralığında işlem görüyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kuyumcularda gram altının satışı 6 bin 125 TL ile 6 bin 200 TL arasında seyrediyor.
Çeyrek altın 10 bin TL yi geçti! En sert yükseliş olunca yastıkaltı bozuldu, paralarını oraya yatırmaya başladılar 5

ALTININI SATAN KONUTA YÖNELİYOR!

Altının bu kadar hızlı yükselişi ile sarı metal yatırımcısı rotasını konuta çevirdi. Yatırımcılar, birikimlerini satarak ev almaya başladı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu. Sektör temsilcileri ise altın ve mevduat yatırımlarının konuta yöneldiğini ifade ediyor.
Çeyrek altın 10 bin TL yi geçti! En sert yükseliş olunca yastıkaltı bozuldu, paralarını oraya yatırmaya başladılar 6

Altının seyrinin nereye gideceği merak ediliyor. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altında 4 bin 500 dolar hedefi beklenenden daha erken gelebilir, ancak bu durum ABD-Çin ticaret gerilimlerinin ve olası hükümet kapanmasının ne kadar süreceğine bağlı" sözlerini kullandı.
Çeyrek altın 10 bin TL yi geçti! En sert yükseliş olunca yastıkaltı bozuldu, paralarını oraya yatırmaya başladılar 7

YÜZDE 65 YÜKSELDİ

Düşük faiz ortamlanında genellikle güçlü performans sergiliyor. Değerli metal, yılbaşından bu yana yüzde 65'in üzerinde değer kazandı. Bu artışta jeopolitik gerilimler, agresif faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının alımları, doların zayıflaması ve ETF girişleri etkili oldu.

17 Ekim 2025 güncel altın fiyatları... Gram altın, ons altın, çeyrek altın, ata altın, yarım altın, tam altın, gremse altın... Kapalı çarşı altın fiyatları...

Çeyrek altın 10 bin TL yi geçti! En sert yükseliş olunca yastıkaltı bozuldu, paralarını oraya yatırmaya başladılar 8

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!
5G ihalesi rekor tekliflerle tamamlandı: Turkcell hisseleri uçuşa geçti5G ihalesi rekor tekliflerle tamamlandı: Turkcell hisseleri uçuşa geçti

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.871,52
5.872,21
% 0.84
08:32
Ons Altın / TL
182.884,56
182.989,66
% 1.01
08:47
Ons Altın / USD
4.361,31
4.361,84
% 0.77
08:47
Çeyrek Altın
9.394,44
9.601,06
% 0.84
08:32
Yarım Altın
18.730,16
19.202,13
% 0.84
08:32
Ziynet Altın
37.573,43
38.282,15
% 0.83
08:32
Cumhuriyet Altını
40.074,00
40.680,00
% 3.49
17:10
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın Altın ons altın altın alım satım kapalı çarşı altın fiyatları altın son
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.