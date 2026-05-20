FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü: 20 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 545 liradan işlem görüyor. 20 Mayıs Çarşamba 2026 güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü: 20 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 azalışla 6 bin 567 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 545 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü: 20 Mayıs altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 790 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 980 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü: 20 Mayıs altın fiyatları 2

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 465 dolardan işlem görüyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü: 20 Mayıs altın fiyatları 3

Altının onsu yüksek tahvil getirileri ve güçlü dolar endeksinin etkisiyle yaklaşık son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü: 20 Mayıs altın fiyatları 4

Orta Doğu'daki gerilimler ve petrol fiyatlarının yüksek seyri enflasyon endişelerini canlı tutarken, ABD'de güçlü makroekonomik veriler tahvil piyasalarındaki satış baskısını artırdı.

ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik beklentilerin daha "şahin" tarafa kayması ve dolar endeksinin 100 dolar seviyesine yakın kalması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Çeyrek altın ne kadar? Gram altın düştü: 20 Mayıs altın fiyatları 5

Analistler, bugün Fed'in toplantı tutanakları ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nisanda konut fiyatı en çok yükselen il belli olduNisanda konut fiyatı en çok yükselen il belli oldu
26 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı! 26 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.569,18
6.569,88
% 0.02
10:45
Ons Altın / TL
204.133,82
204.183,08
% -0.07
11:00
Ons Altın / USD
4.477,10
4.477,65
% -0.11
11:00
Çeyrek Altın
10.510,68
10.741,75
% 0.02
10:45
Yarım Altın
20.955,67
21.483,51
% 0.02
10:45
Ziynet Altın
42.042,73
42.835,62
% 0.02
10:45
Cumhuriyet Altını
43.915,00
44.586,00
% -1.24
16:59
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları çeyrek altın fiyatı gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şu anda en büyük sorun" diyerek duyurdu: "Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız"

"Şu anda en büyük sorun" diyerek duyurdu: "Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız"

Bahreyn, ebola salgını nedeniyle 3 Afrika ülkesinden girişleri durdurdu

Bahreyn, ebola salgını nedeniyle 3 Afrika ülkesinden girişleri durdurdu

Hull City'nin finaldeki rakibi değişti!

Hull City'nin finaldeki rakibi değişti!

Survivor'da oylama kaldırıldı, o isim elendi! "Fazla bile kaldı" yorumları

Survivor'da oylama kaldırıldı, o isim elendi! "Fazla bile kaldı" yorumları

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek 'Çok yoğun talep var'

6600 nüfuslu ilçeye 500 bin kişi akın edecek 'Çok yoğun talep var'

Geçen yıla göre 4 kat artınca göbek atarak çalıştılar

Geçen yıla göre 4 kat artınca göbek atarak çalıştılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.