FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 29 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 670 TL'den işlem görüyor. 29 Mayıs Cuma 2026 güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 29 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 630 liradan tamamladı. Güne artışla başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 6 bin 670 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 29 Mayıs altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 913 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 29 Mayıs altın fiyatları 2

Altının onsu yüzde 0,5 değer kazancıyla 4 bin 518 dolardan işlem görüyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 29 Mayıs altın fiyatları 3

ABD-İran hattındaki haber akışı varlık fiyatlarında temel belirleyici unsur olmaya devam ederken, tarafların 60 günlük yeni bir ateşkes konusunda anlaştığına ilişkin gelişmeler savaşın sona erebileceğine dair umutları canlı tuttu.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 29 Mayıs altın fiyatları 4

Olası bir uzlaşı ihtimalinin güçlenmesi petrol fiyatlarının yumuşamasını sağlayarak, mevcut enflasyon risklerinin bir nebze azalmasına katkı verdi.

Çeyrek altın ne kadar? Gram yükseldi: 29 Mayıs altın fiyatları 5

Dün Brent petrolün varil fiyatı 90,7 dolara gerileyerek 21 Nisan'dan beri en düşük seviyesine inmesinin ardından günü 92,5 dolarda tamamladı. Brent petrolün varili yeni günde de yüzde 0,8 değer kaybıyla 91,7 dolarda bulunuyor. Gerileyen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini azaltmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,4315'e inerek son 20 günün en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığının, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahmini beklentilerin altında kaldı. Buna göre, ABD'de GSYH, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 arttı. Geçen ay yayımlanan öncü veride ABD ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD'de önemli enflasyon göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilerin altında gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 3,3 ile tahminlere paralel gerçekleşti.

Beklentileri karşılayamayan büyüme verisinin ardından piyasalarda ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya karşın enflasyon risklerinin halen güçlü seyrini koruduğu görüldü. Para piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar 1 faiz artışı yapabileceği fiyatlanıyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içinde veri akışı olmadığını, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir il için pilot uygulama önerisi: 'Sanayi personel arıyor'Bir il için pilot uygulama önerisi: 'Sanayi personel arıyor'
Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte 29 Mayıs 2026 son durumBrent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte 29 Mayıs 2026 son durum

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.676,44
6.677,39
% 0.69
10:45
Ons Altın / TL
207.499,38
207.605,20
% 0.63
11:00
Ons Altın / USD
4.523,74
4.524,30
% 0.62
11:00
Çeyrek Altın
10.682,31
10.917,53
% 0.69
10:45
Yarım Altın
21.297,85
21.835,05
% 0.69
10:45
Ziynet Altın
42.729,23
43.536,56
% 0.69
10:45
Cumhuriyet Altını
44.504,00
45.176,00
% -0.56
12:18
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Bakan Yumaklı duyurdu! Et ve Süt Kurumu satın alacak

Bakan Yumaklı duyurdu! Et ve Süt Kurumu satın alacak

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren karar! O söz tarih oldu: Paranızı e-Devlet'ten alabilirsiniz

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren karar! O söz tarih oldu: Paranızı e-Devlet'ten alabilirsiniz

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.