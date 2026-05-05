FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 5 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 592 liradan işlem görüyor. 5 Mayıs Salı 2026 güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 5 Mayıs altın fiyatları
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 düşüşle 6 bin 568 liradan tamamladı.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 5 Mayıs altın fiyatları 1

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 592 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 850 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 300 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,3 üstünde 4 bin 535 dolardan işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 5 Mayıs altın fiyatları 2

Dün 4 bin 501 dolarla 5 haftanın en düşük seviyesini gören altının onsu bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yükselmesine karşın enflasyon endişeleri bu yükselişleri sınırlıyor.

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 5 Mayıs altın fiyatları 3

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 5 Mayıs altın fiyatları 4

Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin tarafsız ülke gemilerine güvenli geçiş sağlama yönündeki girişimleri ve İran'ın boğaz üzerindeki kontrolünü pekiştirmeye yönelik hamleleri, yaklaşık bir ay sonra bölgede jeopolitik risk priminin yeniden yükselmesine neden oldu.
Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 5 Mayıs altın fiyatları 5

Hafta sonu ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu mesajlar ve ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndan çatışmaya taraf olmayan gemilerin güvenli geçişine izin verileceğine dair açıklamalara karşın Trump cephesinden gelen yeni tehditkar söylemler ve İran’ın olası karşılık sinyalleriyle jeopolitik tansiyon yeniden yükseldi.

Tırmanan jeopolitik gerginliklerden dolayı yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları canlı tutması altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vergi teşvikleri için kanun teklifi: 'Kurumlar vergisi oranlarında indirim'Vergi teşvikleri için kanun teklifi: 'Kurumlar vergisi oranlarında indirim'
İkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertizlerde yeni dönemİkinci el araç alacaklar dikkat! Ekspertizlerde yeni dönem

Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın ons altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

İki kardeşin ölmeden önceki son fotoğrafı!

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Bir ilçe onu konuşuyor! 100 kilo altınla kayıplara karıştı

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

Galatasaray'da Samsunspor maçında o madde devreye girdi!

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

"Kayserililer" sözleri ortalığı karıştırdı

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Okullarda yeni dönem! Satışı yasaklanıyor

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

Emekli ve memur Temmuz zammı: 'Öyle gözüküyor ki' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.