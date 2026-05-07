Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 7 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 855 liradan işlem görüyor. 7 Mayıs Perşembe 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 yükselişle 6 bin 819 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 6 bin 855 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 900 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,5 üstünde 4 bin 713 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ABD ile İran arasında nihai bir anlaşma yapılacağına ve Orta Doğu'da barış sağlanacağına yönelik iyimserliklerle dolarda görülen zayıflama ve tahvil faizlerindeki geri çekilme altın fiyatlarını pozitif etkiliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğinde bugün İstanbul'da "Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi" yapılacak. Zirvede, katılım finans ekosistemi açısından kritik mesajların verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılacağı zirvenin açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TKBB Başkanı Mehmet Ali Akben ve AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından yapılacak.

Kapanış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapacağı zirvede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan özel oturumda konuşacak.

Kaynak: AA

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.894,90
6.895,80
% 1.11
09:48
Ons Altın / TL
214.246,02
214.293,76
% 1.02
10:03
Ons Altın / USD
4.735,20
4.735,69
% 0.94
10:03
Çeyrek Altın
11.031,84
11.274,64
% 1.11
09:48
Yarım Altın
21.994,73
22.549,27
% 1.11
09:48
Ziynet Altın
44.127,36
44.960,63
% 1.11
09:48
Cumhuriyet Altını
45.288,00
45.972,00
% 2.65
17:05
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

