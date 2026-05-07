Çeyrek altın ne kadar? Gramda yükseliş: 7 Mayıs altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,9 yükselişle 6 bin 819 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 6 bin 855 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 900 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,5 üstünde 4 bin 713 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ABD ile İran arasında nihai bir anlaşma yapılacağına ve Orta Doğu'da barış sağlanacağına yönelik iyimserliklerle dolarda görülen zayıflama ve tahvil faizlerindeki geri çekilme altın fiyatlarını pozitif etkiliyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, Anadolu Ajansı (AA) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğinde bugün İstanbul'da "Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi" yapılacak. Zirvede, katılım finans ekosistemi açısından kritik mesajların verilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılacağı zirvenin açılış konuşmaları, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TKBB Başkanı Mehmet Ali Akben ve AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından yapılacak.

Kapanış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapacağı zirvede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan özel oturumda konuşacak.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır