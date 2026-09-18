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Ticaret Bakanlığı'ndan fındık piyasası denetimi! Ordu ve Giresun için müfettiş gönderildi

Ticaret Bakanlığı, fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Ordu ve Giresun’daki ticaret borsalarında piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdi. Bakanlık, üretici ve tüketicilerin haklarının korunması, piyasaların etkin ve sağlıklı şekilde işlemesi ve serbest rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan fındık piyasası denetimi! Ordu ve Giresun için müfettiş gönderildi
Mustafa Fidan

Ticaret Bakanlığı tarafından fındık piyasasındaki işlemler ve piyasa koşullarının incelenmesi amacıyla Ordu ve Giresun’da kapsamlı bir denetim süreci başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı ndan fındık piyasası denetimi! Ordu ve Giresun için müfettiş gönderildi 1

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: FINDIK PİYASASINA DENETİM

Bu kapsamda Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki işlemlerin incelenmesi için Bakanlık müfettişleri görevlendirildi.
Bakanlık, fındık piyasasında üreticilerin haklarının korunması, üretim maliyetlerinin karşılanması, üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve tüketicilerin ürüne uygun fiyatlarla erişiminin sağlanması amacıyla piyasa denetimlerini sürdürüyor.

ÜRETİCİ VE TÜKETİCİLERİN HAKLARININ KORUNMASI ESAS ALINDI

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki işlemlere yönelik denetim ve inceleme süreci başlatılırken, çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yapılacak incelemeler sonucunda piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu ya da tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespit edilmesi halinde, ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı ndan fındık piyasası denetimi! Ordu ve Giresun için müfettiş gönderildi 2

Ticaret Bakanlığı, üretici ve tüketicilerin haklarının korunması, piyasaların etkin ve sağlıklı şekilde işlemesi ve serbest rekabet ortamının sürdürülmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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fındık Müfettiş Ticaret Bakanlığı Giresun Ordu
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