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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 535 liradan işlem görüyor. 7 Ekim 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın dün günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 6 bin 583 liradan tamamlamıştı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 535 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 775 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 900 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,8 azalışla 4 bin 132 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları 2

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında beklendiği ölçüde sıkılaşmayabileceğine yönelik öngörüler ile şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları 3

Öte yandan dolardaki değerlenme ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları 4

Bugün açıklanacak Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarından gelecek mesajların da varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram düştü: 7 Ekim 2026 Çarşamba altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise FOMC toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de tüketici enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.534,05
6.534,71
% -0.74
09:59
Ons Altın / TL
203.319,37
203.360,62
% -0.71
10:14
Ons Altın / USD
4.132,59
4.133,18
% -0.76
10:14
Çeyrek Altın
10.454,48
10.684,26
% -0.74
09:59
Yarım Altın
20.843,62
21.368,51
% -0.74
09:59
Ziynet Altın
41.817,91
42.606,33
% -0.74
09:59
Cumhuriyet Altını
43.655,00
44.309,00
% -0.05
17:02
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gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları
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