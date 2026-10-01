Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 1 Ekim 2026 Perşembe altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Gram altın dün günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 6 bin 548 liradan tamamlamıştı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 6 bin 605 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 879 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 315 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,1 azalışla 4 bin 180 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün ABD'de açıklanan ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 artması yönündeydi. Endeks temmuzda aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3 artmıştı.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artarken, kişisel gelirler ise yüzde 0,2 ile beklentilerin altında yükseldi. ABD'de özel sektör istihdamı eylülde 90 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aştı.

Analistler, ABD'den gelen son verilerin piyasalarda Fed'in politikasında "yumuşak iniş" yapabileceğine dair senaryoyu tekrar güçlendirdiğini söyledi.

ABD'de enflasyon tarafında aşağı yönlü bir hareket olduğunu, diğer taraftan ülke ekonomisinin hala dirençli olduğunu ifade eden analistler, Fed'in yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalmayabileceğini söyledi.

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in politikalarına ilişkin beklentileri şekillendirecek en önemli veri olduğunu kaydetti.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisi de Fed'in faiz artırımları konusunda acele etmeyeceğine yönelik iyimser tahminleri destekledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gideceğine yönelik tahminler yüzde 70 seviyelerinden yüzde 38 seviyelerine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, imalat sanayi PMI, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır