Brent petrolün varili 97,39 dolardan işlem görüyor

Dün 99,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 98,03 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 97,39 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 89,55 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD'nin petrol stoklarının arttığını gösteren verilerin dünyanın en fazla petrol tüketen ülkesinde talebin zayıfladığına işaret etmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 900 bin varil artarak 427 milyon 300 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi de aynı hafta 16 bin varil artarak 13 milyon 955 bin varile yükseldi.

Buna karşın, ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol rezervleri 800 bin varil azalarak 283 milyon 800 bin varile geriledi.

Stratejik Petrol Rezervi'ndeki bu düşüş, jeopolitik krizlerin etkisiyle yükselen petrol fiyatlarının iç piyasadaki yakıt maliyetlerine yansımasını sınırlamak amacıyla rezervlerin devreye sokulduğu yönündeki değerlendirmeleri güçlendirse de söz konusu veriler ABD'de arz sıkıntısı yaşanmayacağına ilişkin beklentileri destekleyerek petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketine katkı sağladı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan son dönemde yüksek miktarda petrol geçişi sağlandığına ve Amerikan rafinerilerinin rekor seviyelerde üretim yaptığına yönelik açıklamaları da fiyatlardaki düşüşü destekledi.

Beyaz Saray'da Güney Kore'nin ABD'deki enerji projelerine yönelik yatırımlarına ilişkin yapılan duyurunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, dizel ihracatının yasaklanmasına yönelik bir karar alınıp alınmadığı sorusuna, böyle bir yasağın dizel fiyatlarına yardımcı olabileceğini ancak diğer bazı ürünlerin fiyatlarını artırabileceğini söyledi.

Trump, "Bence iyi bir noktadayız çünkü petrol fiyatları düşmeye başlayacak. Şu anda Hürmüz Boğazı'ndan çok büyük miktarda petrol çıkıyor." ifadesini kullandı.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da Amerikan rafinerilerinin rekor seviyelerde üretim yaptığına dikkati çekerek, Avrupa'dan piyasaya yeni dizel arzının geleceğine ilişkin duyurular yapılacağını söyledi. Wright, söz konusu gelişmenin dizel fiyatlarını anlamlı ölçüde aşağı çekebileceğini ifade etti.

Bu açıklamalar da piyasalarda risk priminin gerilemesine katkı sağlayarak petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolde teknik olarak 101,66 doların direnç, 91,48 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır