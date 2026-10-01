Ünlü kırtasiye zinciri bir mağazayı daha kapatıyor "Her şey satılmalı"

İngiltere’nin popüler kırtasiye zinciri TG Jones bir mağazasını daha kapatıyor. İngiltere’de müşteriler, mağaza tamamen kapanmadan önce kartlar, kitaplar ve diğer ürünlerdeki indirimlerden yararlanabilecek.

MAĞAZA BU YIL KAPANACAK

The Sun'ın Bucks Free Press'in haberinden aktardığına göre; TG Jones’un High Wycombe şehir merkezindeki şubesini bu yılın ilerleyen dönemlerinde kapatacağı bildirildi.

Mağazanın vitrininde eylül ayının ortasından bu yana “Everything Must Go” (Her şey gitmeli) yazılı indirim tabelaları görülüyor. Ancak mağazanın kesin kapanış tarihi henüz açıklanmadı.

Aylesbury ve Beaconsfield’daki yakın şubelerin de son aylarda kapanması, markanın müşterilerinin dikkatini çekiyor.

WHSMİTH MAĞAZALARI TG JONES OLMUŞTU

Eski WHSmith cadde mağazaları, geçen yıl 76 milyon sterlinlik bir anlaşmayla satılmış ve işletmeyi kurtarmayı amaçlayan yeniden yapılanma kapsamında TG Jones adıyla yeniden markalanmıştı. Ancak mağazaların yılın başından bu yana düşük ticaret hacmiyle faaliyet gösterdiği ifade ediliyor.

TG Jones’un sahibi Modella Capital, yaz aylarında şirket genelinde bir yeniden yapılanma planı için onay aldı.

Bu kapsamda 150 mağazaya kadar şubenin kapanma riski bulunurken, yüzlerce başka mağazada kiraların yüzde 15 ila yüzde 75 oranında düşürülmesi planlanıyor.

Markanın önce toplam 19 mağazayı kapatması, sonrasında da yeni kapanışların yapılmasının planlandığı öğrenildi. TG Jones ayrıca Londra’nın Wandsworth bölgesindeki ve Didcot’taki birer şubesini kapatmaya hazırlanıyor.