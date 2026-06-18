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Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 18 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 422 TL'den işlem görüyor. 18 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 18 Haziran altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 6 bin 342 liradan tamamlamıştı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 6 bin 422 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 18 Haziran altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 725 liradan, Cumhuriyet altını da 42 bin 828 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 18 Haziran altın fiyatları 2

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 301 dolarda seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 18 Haziran altın fiyatları 3

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında bankanın bu yıl faiz artırımına gidebileceğine dair öngörülerin güçlenmesinden kaynaklanan etkilerle dün altının ons fiyatında düşüşler görülürken ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat anlaşması yeni günde altın fiyatlarını destekliyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 18 Haziran altın fiyatları 4

Analistler, jeopolitik gerilimlerin hafifleyeceği ve enerji arzında daha fazla aksaklık yaşanmayacağına dair iyimserlikle petrol fiyatlarında ve tahvil faizlerinde görülen gerilemenin altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu belirtti.

Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram yükseldi: 18 Haziran altın fiyatları 5

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut satış istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.412,54
6.413,30
% 1.08
10:40
Ons Altın / TL
199.297,95
199.350,21
% 1.01
10:55
Ons Altın / USD
4.291,33
4.291,91
% 0.83
10:55
Çeyrek Altın
10.260,06
10.485,74
% 1.08
10:40
Yarım Altın
20.455,99
20.971,48
% 1.08
10:40
Ziynet Altın
41.040,23
41.814,70
% 1.08
10:40
Cumhuriyet Altını
43.366,00
44.021,00
% -0.34
15:43
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