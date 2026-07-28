Ünlü ilaç şirketinden 5,5 milyar dolarlık uzlaşma hamlesi

ABD merkezli sağlık şirketi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla açılan davaların büyük bölümünü sonuçlandırmak için önemli bir adım attı. Şirket, söz konusu davaların çözümü amacıyla toplam 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdü içeren bir uzlaşma önerisi sunduğunu duyurdu.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre uzlaşma, federal ve eyalet mahkemelerinde devam eden ve yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri kaynaklı talebi kapsayan talk davalarının kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasını hedefliyor. Bu kapsamda Johnson & Johnson'ın, davacıları temsil eden hukuk bürolarıyla anlaşmaya vardığı bildirildi.

UZLAŞMA İÇİN YÜZDE 95 ŞARTI

Önerilen uzlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Buna göre, diğer koşulların yanı sıra kalan taleplerin en az yüzde 95'ini temsil eden davacıların da uzlaşma sürecine katılması gerekiyor.

Söz konusu uzlaşmanın, mahkemenin şirket lehine verdiği kararın ardından gündeme geldiği belirtildi. Ayrıca davacı tarafın da Johnson & Johnson'ın talk ürünlerinin herhangi bir davacıda yumurtalık kanserine yol açtığını kanıtlayamadığını kabul ettiği ifade edildi.

ÖDEMELERİN TAKVİMİ BELLİ OLDU

Anlaşma kapsamında Johnson & Johnson toplam 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdünde bulunacak. İlk ödemenin 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar olarak yapılması planlanırken, 2028 yılından önce ilave bir ödeme yapılmaması öngörülüyor.

Şirket, bu uzlaşmayla birlikte yaklaşık 15 yıldır devam eden talk davalarını nihai olarak sonuçlandırmayı amaçlıyor.

TALKLI BEBEK PUDRASI SATIŞI 2023'TE DURDURULMUŞTU

Johnson & Johnson, küresel ürün portföyünü yeniden değerlendirmesi kapsamında 2023 yılında talk bazlı "Johnson's Baby" pudrasının dünya genelindeki satışını durdurmuştu.

Buna karşın şirket, bilimsel araştırmaların talkın güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere yol açmadığını ortaya koyduğunu savunmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır