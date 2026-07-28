FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ünlü ilaç şirketinden 5,5 milyar dolarlık uzlaşma hamlesi

Johnson & Johnson, talk ürünleri nedeniyle açılan yaklaşık 76 bin davayı sonuçlandırmak için 5,5 milyar dolarlık uzlaşma önerisi sundu.

Ünlü ilaç şirketinden 5,5 milyar dolarlık uzlaşma hamlesi

ABD merkezli sağlık şirketi Johnson & Johnson, bebek pudrası ve talk bazlı diğer ürünlerinin yumurtalık kanserine neden olduğu iddiasıyla açılan davaların büyük bölümünü sonuçlandırmak için önemli bir adım attı. Şirket, söz konusu davaların çözümü amacıyla toplam 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdü içeren bir uzlaşma önerisi sunduğunu duyurdu.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre uzlaşma, federal ve eyalet mahkemelerinde devam eden ve yaklaşık 76 bin yumurtalık kanseri kaynaklı talebi kapsayan talk davalarının kapsamlı şekilde çözüme kavuşturulmasını hedefliyor. Bu kapsamda Johnson & Johnson'ın, davacıları temsil eden hukuk bürolarıyla anlaşmaya vardığı bildirildi.

Ünlü ilaç şirketinden 5,5 milyar dolarlık uzlaşma hamlesi 1

UZLAŞMA İÇİN YÜZDE 95 ŞARTI

Önerilen uzlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Buna göre, diğer koşulların yanı sıra kalan taleplerin en az yüzde 95'ini temsil eden davacıların da uzlaşma sürecine katılması gerekiyor.

Söz konusu uzlaşmanın, mahkemenin şirket lehine verdiği kararın ardından gündeme geldiği belirtildi. Ayrıca davacı tarafın da Johnson & Johnson'ın talk ürünlerinin herhangi bir davacıda yumurtalık kanserine yol açtığını kanıtlayamadığını kabul ettiği ifade edildi.

Ünlü ilaç şirketinden 5,5 milyar dolarlık uzlaşma hamlesi 2

ÖDEMELERİN TAKVİMİ BELLİ OLDU

Anlaşma kapsamında Johnson & Johnson toplam 5,5 milyar dolarlık ödeme taahhüdünde bulunacak. İlk ödemenin 2027 yılında en fazla 3 milyar dolar olarak yapılması planlanırken, 2028 yılından önce ilave bir ödeme yapılmaması öngörülüyor.

Şirket, bu uzlaşmayla birlikte yaklaşık 15 yıldır devam eden talk davalarını nihai olarak sonuçlandırmayı amaçlıyor.

Ünlü ilaç şirketinden 5,5 milyar dolarlık uzlaşma hamlesi 3

TALKLI BEBEK PUDRASI SATIŞI 2023'TE DURDURULMUŞTU

Johnson & Johnson, küresel ürün portföyünü yeniden değerlendirmesi kapsamında 2023 yılında talk bazlı "Johnson's Baby" pudrasının dünya genelindeki satışını durdurmuştu.

Buna karşın şirket, bilimsel araştırmaların talkın güvenli olduğunu, asbest içermediğini ve kansere yol açmadığını ortaya koyduğunu savunmayı sürdürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş...Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş...
Brent petrolün varili 84,11 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 84,11 dolardan işlem görüyor

Anahtar Kelimeler:
yumurtalık kanseri Johnson & Johnson dava bebek pudrası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması! Özgür Özel aldığı duyumu açıkladı

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması! Özgür Özel aldığı duyumu açıkladı

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

12 ünlü ismin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

12 ünlü ismin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Süre daralıyor

Araç sahipleri dikkat! Süre daralıyor

İstanbul zirvede! En pahalı ve en düşük kiralar hangi şehirlerde?

İstanbul zirvede! En pahalı ve en düşük kiralar hangi şehirlerde?

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.