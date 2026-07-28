Tadilatta yeni dönem: Tek tek onay alınacak! Kurallar değişiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binalardaki tadilat işlemlerinde milyonları ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu öğrenildi. Taslağa göre tadilat yaptırırken komşulardan açık onay alınması gerekecek. Apartmanlarda tadilat kuralları değişirken buna göre görsel bütünlük ve oy birliği aranacak.

Show Haber'de yer alan habere göre; apartmanlarda tadilat dönemi değişiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düzenlediği taslağa göre 'yaptım oldu' devrinin sona erebileceği belirtildi. Buna göre; apartmanda yaşayanların evlerini kendi isteklerine göre tadilat ettirmesinin artık hayal olabileceği aktarıldı.

İZİN ALMAK GEREKECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yeni taslağa göre evi tadilat ettirmeden önce bir kez daha düşünülecek. Evlere yapılan basit tadilatlar, balkona yapılan açılır kapanır cam paneller, ruhsat gerektirmiyor diye yapılan uygulamalar işaret edilirken hazırlanan taslağa göre bundan böyle bu uygulamalar yapılırken tüm komşulardan izin alınmak zorunda olacağı belirtildi.

GÖRSEL BÜTÜNLÜK SAĞLANACAK

Taslağa göre her dairenin dış cephesinin farklı renk ve modelde görünmesinin de tarihe karışabileceği aktarıldı. Dolayısıyla görsel bütünlük sağlanacağı, kullanılan malzemelerde de güvenlik şartları aranacağı kaydedildi.

Haberde mikrofon uzatılan vatandaşlar, "Herkesin estetik algısı farklı olduğu için iyi bir uygulama da olabilir" ve "İzin alarak yapılması güzel olur" yorumlarını yaptı. Taslak üzerindeki detaylı çalışmaların devam ettiği belirtildi.