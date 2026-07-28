FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Tadilatta yeni dönem: Tek tek onay alınacak! Kurallar değişiyor

Binalardaki tadilat işlemlerinde milyonları ilgilendiren yeni bir düzenleme yolda. Taslağa göre, tadilat yaptırırken komşulardan açık onay alınması gerekecek.

Tadilatta yeni dönem: Tek tek onay alınacak! Kurallar değişiyor
Hande Dağ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı binalardaki tadilat işlemlerinde milyonları ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlığında olduğu öğrenildi. Taslağa göre tadilat yaptırırken komşulardan açık onay alınması gerekecek. Apartmanlarda tadilat kuralları değişirken buna göre görsel bütünlük ve oy birliği aranacak.

Tadilatta yeni dönem: Tek tek onay alınacak! Kurallar değişiyor 1

Show Haber'de yer alan habere göre; apartmanlarda tadilat dönemi değişiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düzenlediği taslağa göre 'yaptım oldu' devrinin sona erebileceği belirtildi. Buna göre; apartmanda yaşayanların evlerini kendi isteklerine göre tadilat ettirmesinin artık hayal olabileceği aktarıldı.

Tadilatta yeni dönem: Tek tek onay alınacak! Kurallar değişiyor 2

İZİN ALMAK GEREKECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yeni taslağa göre evi tadilat ettirmeden önce bir kez daha düşünülecek. Evlere yapılan basit tadilatlar, balkona yapılan açılır kapanır cam paneller, ruhsat gerektirmiyor diye yapılan uygulamalar işaret edilirken hazırlanan taslağa göre bundan böyle bu uygulamalar yapılırken tüm komşulardan izin alınmak zorunda olacağı belirtildi.

Tadilatta yeni dönem: Tek tek onay alınacak! Kurallar değişiyor 3

GÖRSEL BÜTÜNLÜK SAĞLANACAK

Taslağa göre her dairenin dış cephesinin farklı renk ve modelde görünmesinin de tarihe karışabileceği aktarıldı. Dolayısıyla görsel bütünlük sağlanacağı, kullanılan malzemelerde de güvenlik şartları aranacağı kaydedildi.

Haberde mikrofon uzatılan vatandaşlar, "Herkesin estetik algısı farklı olduğu için iyi bir uygulama da olabilir" ve "İzin alarak yapılması güzel olur" yorumlarını yaptı. Taslak üzerindeki detaylı çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 28 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 28 Temmuz 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş...Çeyrek altın ne kadar oldu? Gramda düşüş...

Anahtar Kelimeler:
bina apartman tadilat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması! Özgür Özel aldığı duyumu açıkladı

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması! Özgür Özel aldığı duyumu açıkladı

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

12 ünlü ismin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

12 ünlü ismin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Araç sahipleri dikkat! Süre daralıyor

Araç sahipleri dikkat! Süre daralıyor

İstanbul zirvede! En pahalı ve en düşük kiralar hangi şehirlerde?

İstanbul zirvede! En pahalı ve en düşük kiralar hangi şehirlerde?

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.