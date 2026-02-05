FİNANS

Çin Merkez Bankası 14 aydır aralıksız altın alıyor!

Çin Altın Birliği verileri, ülkenin 2025 yılında altın üretiminde artış yaşanırken tüketim tarafında önemli bir dönüşüm ortaya koydu. Toplam üretim yıllık bazda yüzde 3,35 artarak 552,02 tona yükselirken, toplam altın tüketimi yüzde 3,57 azalarak 950,1 ton oldu. Mücevher talebindeki sert düşüşe karşılık külçe ve madeni para talebinin yüzde 35’i aşan artış göstermesi dikkat çekti. Çin’in altın ETF varlıklarında güçlü büyüme görülürken, ülkenin altın rezervleri de 14 ay üst üste artırıldı.

Cansu Çamcı

Çin Altın Birliği verileri, ülkenin 2025 yılında altın üretimi ve kullanımında farklı eğilimlerin öne çıktığını ortaya koydu. Açıklanan verilere göre, Çin’in yerli ham madde altın üretimi 381,339 ton olarak gerçekleşti.

Bu rakam yıllık bazda 4,1 tonluk artışa ve yüzde 1,09’luk büyümeye işaret etti. İthal ham maddeden elde edilen altın üretimi ise 170,68 tona ulaşarak 13,82 tonluk artış ve yüzde 8,81’lik büyüme kaydetti. Böylece yerli ve ithal üretimin toplamı 552,02 tona yükselirken, yıllık artış 17,91 ton ve yüzde 3,35 olarak hesaplandı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Çinli büyük altın üreticilerinin yurt dışı yatırımları da üretim rakamlarını destekledi. Ülke şirketleri 2025 yılında yaklaşık 90 tonluk yurt dışı üretim gerçekleştirdi ve bu alanda yüzde 25 büyüme sağlandı. Bu kapsamda Zijin Mining’in Gana ve Kazakistan’daki iki altın madeni projesinin devrini tamamlaması dikkat çekti.

Çin Merkez Bankası 14 aydır aralıksız altın alıyor! 1

MÜCEVHERDE ALTIN TÜKETİMİ AZALDI!

Öte yandan altın tüketiminde farklı kalemlerde ayrışma görüldü. Toplam tüketim 950,1 ton olarak kaydedilirken, bu miktar yıllık bazda yüzde 3,57 düşüşe işaret etti. Mücevher talebi 363,836 tona gerileyerek yüzde 31,61 azaldı. Buna karşılık külçe ve madeni para tüketimi 504,238 tona çıkarak yüzde 35,14 artış gösterdi.

Sanayi ve diğer kullanım alanlarında ise talep 82,022 ton ile yüzde 2,32 yükseldi. Böylece 2025 yılında ilk kez külçe ve madeni para talebi mücevher tüketimini geride bıraktı. Uzmanlar bu tabloyu, yatırım amaçlı altın talebinin güçlenmesi ve piyasa dinamiklerinde yapısal değişimin işareti olarak değerlendiriyor. Elektronik ve yeni enerji teknolojilerindeki gelişmelerin de sanayi talebini desteklediği belirtiliyor.

Finansal piyasalarda altına yönelik işlem hacimleri de artış gösterdi. Şanghay Altın Borsası’nda toplam işlem hacmi 31.400 ton (çift taraflı 62.900 ton) olurken, yıllık artış yüzde 1,02 olarak kaydedildi. İşlem değeri ise 24,93 trilyon yuan (çift taraflı 49,86 trilyon yuan) ile yüzde 43,89 yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda altın vadeli işlemleri ve opsiyonlarının toplam hacmi 142.200 tona (çift taraflı 284.500 ton) ulaşarak yüzde 56,10 artarken, toplam işlem değeri 88,97 trilyon yuan (çift taraflı 177,94 trilyon yuan) ile yüzde 111,93 büyüme gösterdi.

BORSA YATIRIM FONLARINA DA İLGİ ARTTI!

Altın yatırım araçlarına yönelik ilginin arttığı bir diğer alan ise borsa yatırım fonları oldu. Çin’de altın ETF’lerinin toplam varlıkları 2025 yılında 133,118 ton artarak yüzde 149,91 büyüdü ve yıl sonunda 247,852 tona ulaştı.

Resmi rezerv tarafında da artış sürdü. Çin, Kasım 2024 ile Aralık 2025 arasındaki 14 aylık dönemde altın rezervlerini kesintisiz artırdı. 2025 yılında rezervlere 26,75 tonluk ekleme yapılırken, toplam altın rezervi yıl sonunda 2.306,32 tona yükseldi.

Çin Altın
