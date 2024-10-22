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Citi altın ve gümüş için tahminlerini yeniledi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.10.2024 15:04
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Citi Research, ABD işgücü piyasasındaki bozulmayı ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini neden göstererek altın fiyatları için üç aylık tahminini revize ettii.

Citi altın ve gümüş için tahminlerini yeniledi!

Citi daha önce 2 bin 700 dolar/ons olan üç aylık altın fiyatı tahminini 2 bin 800 dolara artırırken , 6-12 aylık tahminini 3 bin dolar olarak duyurdu. Öte yandan, gümüş fiyatı için 6-12 aylık tahminini ons başına 38 dolardan 40 dolara yükseltti.

Altın 3

Citi buu yükseltmenin nedenini ise şu cümlelerle açıkladı, "Altın ve gümüşün, Fed'in 50 baz puanlık indiriminden ve geçen ayki istihdam artışından bu yana zayıflayan Çin perakende fiziki talebine ve yükselen ABD faiz oranlarına rağmen son derece iyi performans gösterdiğini not ediyoruz. Altın, petrolün yakın vadede Orta Doğu'da tırmanışa geçmesi senaryosunda da yükselebilir" sözlerini kullandı.

Citi, platin için üç aylık fiyat hedefini ons başına 1.025 dolar ve 6 ila 12 aylık hedefini ons başına 1.100 dolar olarak belirleyerek nötr-boğa pozisyonunu koruduğunu belirtti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
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2.736,52
% 0.61
15:25
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% 0.56
15:10
Yarım Altın
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9.839,86
% 0.56
15:10
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Citi Altın abd
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