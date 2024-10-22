Citi altın ve gümüş için tahminlerini yeniledi!

Citi daha önce 2 bin 700 dolar/ons olan üç aylık altın fiyatı tahminini 2 bin 800 dolara artırırken , 6-12 aylık tahminini 3 bin dolar olarak duyurdu. Öte yandan, gümüş fiyatı için 6-12 aylık tahminini ons başına 38 dolardan 40 dolara yükseltti.

Citi buu yükseltmenin nedenini ise şu cümlelerle açıkladı, "Altın ve gümüşün, Fed'in 50 baz puanlık indiriminden ve geçen ayki istihdam artışından bu yana zayıflayan Çin perakende fiziki talebine ve yükselen ABD faiz oranlarına rağmen son derece iyi performans gösterdiğini not ediyoruz. Altın, petrolün yakın vadede Orta Doğu'da tırmanışa geçmesi senaryosunda da yükselebilir" sözlerini kullandı.

Citi, platin için üç aylık fiyat hedefini ons başına 1.025 dolar ve 6 ila 12 aylık hedefini ons başına 1.100 dolar olarak belirleyerek nötr-boğa pozisyonunu koruduğunu belirtti.