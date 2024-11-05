'Daha o dahil olmadı, olursa...' Altın için kritik tahmin! 'Alım fırsatı' için tarih verdi

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Şu anda altın alınır mı? Gram altın ne kadar olacak? Altın yatırımcıları bu soruların yanıtını araştırırken güvenli liman olarak nitelendirilen altın rekor seviyelerde seyrini sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri seçimleri öncesi ve seçilecek Başkan sonrası ons altında beklentiler neler? ABD seçimleri öncesi seçimlerin altın piyasasını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Gram altın ne kadar olacak? Finans analisti İslam Memiş altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BU İKİ ÖNEMLİ GELİŞME ALTIN FİYATLARINDAKİ SEYRİ ETKİLENECEK"

Haber Global'de yer alan habere göre; İslam Memiş "Altın haftaya sakin bir seyirde başladı. Şu an ons altın uluslararası piyasalarda 2743 dolar seviyesinde, gram altın 3118 lira seviyesinde. Bu hafta çok kritik ve önemli bir hafta. Amerikan seçimleri var ve Perşembe günü Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı açıklanacak. Bu iki önemli gelişme altın fiyatlarındaki seyri önemli bir şekilde etkileyeceğini düşünüyoruz. Özellikle Amerikan seçimlerinde iki başkan adayında kimin kazanacağı belli değil, yüzde 50 - yüzde 50 bir belirsiz süreç var. İki başkan adayının politikası küresel piyasalarda farklı olacaktır. Trump'ın kazanması halinde kısa vadeli özellikle dolar endeksi tarafında bir yükseliş, altın fiyatlarında bir gerileme mümkün olabilir, piyasaların genel kanısı bu yönde. Ons altın tarafında kar satışlarının mutlaka gelmesi gerekiyor ve beklentimiz de bu yönde. Kısa vadeli 2700 - 2690 dolar seviyesine kadar bu hafta bir geri çekilme bekliyoruz ons altın tarafında. Gram altın yatırımcısına diyoruz ki onsu takip edin. Onsta gerileme beklediğimiz için gram altın tarafında da 3100 lira seviyesinin altında bir sarkma olabilir diye düşünüyoruz" dedi.

Altının seyrine dair Memiş "Yine orta ve uzun vadedeki beklentimiz pozitif yönde devam ediyor ama bu haftanın kritik başlığı Amerikan seçimleri; kim başkan olacak ve seçim sonucu nasıl açıklanacak, piyasalara etkisi nasıl olacak... Özellikle küresel piyasalarda şu anda ciddi bir belirsizlik oluştuğu için Amerika Merkez Bankası Fed de 25 baz puanlık bir faiz indirimle hazırlanıyor. Ama genel tabloya baktığımız zamanda bir destek seviyemiz var aşağıda; 2690 dolar seviyesi, yukarıda 2760 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında bu hafta oyalanması bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YIL SONU ALTIN NE KADAR OLACAK?

Gram altının yıl sonu hangi fiyata ulaşacağına dair Memiş "Bu yılla alakalı altın yatırımcısına verdiğimiz rakam 3000 - 3500 lira aralığında yılı tamamlarız beklentimiz vardı. Muhtemelen 3350 - 3380 lira seviyesinden yılı tamamlayabiliriz. Yani bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler, jeopolitik gerilimler, küresel enflasyon, beklentisinin biraz daha yüksek olması, borç krizi gibi birçok etken hem fiziki tarafta hem Merkez bankaları tarafından altın talebini yine artırmaya devam ediyor." dedi.

ALTINDA ALIM FIRSATI NE ZAMAN?

Altın almayı düşünenler alım fırsatı kollamaya devam ederken Memiş "Kısa vadeli beklediğimiz bu düşüşleri de bir alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. Özellikle hem yıl sonu hem de önümüzdeki yıl yine altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek." şeklinde konuştu.

ALTIN ALINIR MI?

Yatırımcıların altını tercih etmeye devam edip etmemesi gerektiğiyle ilgili Memiş "Altın orta ve uzun vadede en çok kazandıran yatırım aracı. Bu yıl da yine birinciliği korudu gram altın. Yine bugünkü ekonomik koşulları göz önünde bulundurduğumuz zaman ons tarafta yaşanan bu yükselişlere dolar/TL kuru daha dahil olmadı. Bir de Dolar/TL kurunun dahil olduğunu düşünürsek yine önümüzdeki yıl özellikle 2025 yılına referans aldığımız zaman 4 bin 500 TL seviyesine kadar bir beklentimiz var. İşte önümüzdeki yıl düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın alımı için fırsat kollayanlar; bu bir iki hafta içinde beklediğimiz düşüşleri bir fırsat olarak değerlendirmesi lazım. Yine altın fiyatları orta ve uzun vadede yine yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı olacağını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.