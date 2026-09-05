FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Dereden her gün 5 gram altın çıkarıyor: Değerli yerleri bölge bölge saydı

Bursa'da çocukluk merakıyla başladığı doğada altın arama işini profesyonel mesleğe dönüştüren Emre Aydın, askeri personellikten ayrılarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde altın arıyor. Kendi ürettiği makinelerle çalışan Aydın, yaz aylarını Türkiye'nin derelerinde altın arayarak, kış aylarını ise Afrika'da altın tesisleri kurarak geçiriyor. Kullandığı makineyi de kendisi üreten Aydın dünyanın birçok ülkesine ihracat yapıyor.

Dereden her gün 5 gram altın çıkarıyor: Değerli yerleri bölge bölge saydı

Bursa'da 15 yaşında aile büyüklerinden öğrendiği altın arama işini zaman içerisinde profesyonelliğe dönüştüren Emre Aydın, yaklaşık 7 yıldır tam zamanlı olarak derelerde doğada oluşan altınları çıkartıyor. Sosyal medyada da çalışmalarını sürdüren Aydın, askerliği bırakarak hayatını altın aramaya adadı.
Dereden her gün 5 gram altın çıkarıyor: Değerli yerleri bölge bölge saydı 1

Çocukluk merakıyla başladığı işte kendisini zaman içerisinde geliştiren Aydın, ilk dönemlerde altının tozunu dahi bulmakta zorlandığını, ancak tecrübe kazandıkça günlük birkaç gram altın çıkarabilecek seviyeye ulaştığını söyledi.

Dereden her gün 5 gram altın çıkarıyor: Değerli yerleri bölge bölge saydı 2

"GÜNDE 3-4 GRAMIN ALTINA DÜŞMÜYORUZ"

Altın aramanın yalnızca makineyle yapılabilecek bir iş olmadığını belirten Aydın, öncelikle arazinin ve taşların tanınması gerektiğini ifade etti. Özellikle altını taşıyabilecek kuvars taşlarının ve derelerde altının birikebileceği noktaların doğru tespit edilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Dereden her gün 5 gram altın çıkarıyor: Değerli yerleri bölge bölge saydı 3

Aydın, "İlk zamanlarda başladığımızda bir gram değil, tozu bile zor buluyorduk. Ama zamanla kendimizi geliştire geliştire bu işte günlük 4-5 gram altın almaya başladık. Artık kurduğumuz makinelerden aldığımız altın 3-4 gramın aşağısına düşmüyor. Tabii bu tamamen çalışmaya ve araziye bağlı" dedi.

Dereden her gün 5 gram altın çıkarıyor: Değerli yerleri bölge bölge saydı 4

Yıllık ortalamalarının ise çalışma yoğunluğuna göre değiştiğini belirten Aydın, yaklaşık yarım kilogram ile 1 kilogram arasında altın elde edebildiklerini söyledi.

Dereden her gün 5 gram altın çıkarıyor: Değerli yerleri bölge bölge saydı 5

ALTININ BİRİKEBİLECEĞİ NOKTALARI TESPİT EDİYOR

Aydın, arazi çalışmalarında özellikle ot kökleri ve çöplerin biriktiği noktaları incelediklerini belirterek, bu bölgelerde yapılan taramalarda yeterli miktarda altın tespit edilmesi halinde çalışmaya başladıklarını anlattı.
"Ot kökleri, çöplerin biriktiği noktalar altının çökelip birikme yaptığı yerler olabiliyor. Oralarda metre metre taramalar yapıyoruz. Her kürekte 5 parça ve üzerinde altın buluyorsak orada metrekare bazında en kötü 0,10-0,20 gramlık bir altın miktarı tespit ediyoruz. Buna göre arkadaşlarla oturup çalışıp çalışmayacağımıza karar veriyoruz" diye konuştu.

Dereden her gün 5 gram altın çıkarıyor: Değerli yerleri bölge bölge saydı 6

MAKİNELERİNİ KENDİSİ ÜRETİYOR

Türkiye'de kullandıkları sistemlerin üretimini de kendilerinin yaptığını ifade eden Aydın, yıllar içerisinde geliştirdikleri makinelerin farklı kapasitelere ulaştığını söyledi. İlk olarak tava sistemiyle başladıklarını belirten Aydın, bugün 10 tondan 100 tona kadar kapasiteye sahip sistemler ürettiklerini kaydetti.

Aydın, altın aramaya yeni başlayanların öncelikle tava sistemiyle kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirterek, "Önce tava ile başlıyorlar. Kendilerini geliştirdikten sonra kuvarsı ve altının birikebileceği noktaları öğreniyorlar. Daha sonra yatırmalı sistemlere, ardından motorlu ve taşınabilir sistemlere geçiyorlar. Daha büyük sistemlerde ise daha az kürek atarak vakumlama yöntemiyle altını ayrıştırabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dereden her gün 5 gram altın çıkarıyor: Değerli yerleri bölge bölge saydı 7

KARAVANLA TÜRKİYE'Yİ GEZİYOR

Sabit bir çalışma noktalarının bulunmadığını söyleyen Aydın, kendi karavanları ve ürettikleri ekipmanlarla Türkiye'nin farklı bölgelerinde keşif yaptıklarını anlattı. Çalışmalarını adeta bir memur düzeninde sürdürdüklerini belirten Aydın, haftanın yaklaşık 5 günü sahada olduklarını söyledi. Yağış ve su durumunun da çalışmalarında önemli olduğunu ifade eden Aydın, verimin düştüğü bölgelerden başka alanlara geçtiklerini kaydetti.

Dereden her gün 5 gram altın çıkarıyor: Değerli yerleri bölge bölge saydı 8

KIŞ AYLARINDA ROTASI AFRİKA

Aydın'ın çalışmaları Türkiye ile sınırlı kalmıyor. Yaz aylarında Türkiye'de altın arama çalışmalarını sürdüren Aydın, kış aylarında ise Afrika kıtasına giderek daha büyük kapasiteli altın tesisleri kuruyor. 10 tondan 100 tona kadar tesisler kurduklarını belirten Aydın, yurt dışından gelen siparişler nedeniyle kış aylarını genelde Afrika'da geçirdiğini söyledi.

"BURSA, İNEGÖL VE ORHANELİ DAHA DEĞERLİ BÖLGELER"

Türkiye'deki jeolojik yapının bazı bölgelerde altın çıkarma açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Aydın, özellikle Bursa ve çevresine dikkat çekti. Aydın, "Jeolojik olarak çok verimli bölgeler var. Türkiye'de altın çok ancak arama çalışmaları kısıtlı. Genellikle Bursa, İnegöl ve Orhaneli bölgelerinin altın konusunda potansiyelini daha değerli görüyorum. Oralarda daha rahat altın çıkartabilirsiniz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkentin 8 aydaki ihracatı geçen yıla göre yüzde 20,7 artışla 12,2 milyar dolara ulaştıBaşkentin 8 aydaki ihracatı geçen yıla göre yüzde 20,7 artışla 12,2 milyar dolara ulaştı
Çifte emeklilik formülü: Bir değil iki maaş! 'Çok konuşuluyor'Çifte emeklilik formülü: Bir değil iki maaş! 'Çok konuşuluyor'

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.898,04
6.898,85
% -0.74
23:59
Ons Altın / TL
214.311,86
214.819,47
% -0.74
23:59
Ons Altın / USD
4.429,67
4.430,19
% -0.96
23:59
Çeyrek Altın
11.036,87
11.279,62
% -0.74
23:59
Yarım Altın
22.004,75
22.559,24
% -0.74
23:59
Ziynet Altın
44.147,46
44.980,51
% -0.74
23:59
Cumhuriyet Altını
45.176,00
45.861,00
% -0.22
13:02
Anahtar Kelimeler:
Bursa Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasında tepki çeken karar!

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

Korsan taksici önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) İstanbul Başakşehir - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

Her şeyi bırakıp oto sanayide lokanta açtı! Uzun zaman sonra ortaya çıktı

150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

150 bin TL maaş verip çalışan bulamıyorlar 'Beğenmiyorlar'

Patron iş yapmama kararı aldı, 1 aydır çalıştırılmadı! Sebebi şaşırttı

Patron iş yapmama kararı aldı, 1 aydır çalıştırılmadı! Sebebi şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.