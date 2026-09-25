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Birevim’in Emlak Katılım’a pay devrinde resmi izin süreci başladı

Birevim, pay devrinin tamamlanmasıyla Emlak Katılım’ın köklü kurumsal yapısından güç alarak geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeyi hedefliyor. Devir için gerekli resmî izin ve onayların alınması amacıyla yetkili kurumlara başvurular yapıldı.

Birevim’in Emlak Katılım’a pay devrinde resmi izin süreci başladı

Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. paylarının, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ye devrine ilişkin süreçte ilerleme kaydedilmiştir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmî izin ve onayların alınması amacıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından yetkili kurumlara başvurular yapılmıştır. İzin ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından pay devri işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması hedeflenmektedir.

Birevim Tasarruf Finansman A.Ş., faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Tasarruf sahiplerinin mevcut sözleşmeleri, ödeme planları ve teslimat süreçleri geçmişte olduğu gibi bugün de planlandığı şekilde devam etmekte; şirket, tasarruf sahiplerine karşı yükümlülüklerini aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla yerine getirmektedir.

Birevim, tasarruf finansman alanındaki birikimiyle tasarruf sahiplerinin ev, araç ve iş yeri hedeflerine eşlik etmeyi sürdürecektir. Pay devrinin tamamlanmasının ardından Emlak Katılım’ın 100 yıllık köklü tecrübesinden güç alarak geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeyi hedeflemektedir.

Devir sürecine ilişkin gelişmeler, resmî açıklamalar doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.

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Anahtar Kelimeler:
Birevim Emlak Katılım
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