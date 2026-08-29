Dev bankadan dikkat çeken altın tahmini: Ralli sürecek mi?

Goldman Sachs, merkez bankalarının devam eden altın alımlarının ve ABD'de faiz artışı beklentilerinin zayıflamasının etkisiyle ons altının 2026 yılı sonunda 4 bin 900 dolara ulaşabileceğini öngördü. Kuruma göre, altın türevlerine yönelik korunma talebindeki yükseliş ise değerli metaldeki fiyat hareketlerini iki yönde de güçlendirebilir.

Altın, temmuz ortasında gördüğü dip seviyeden 25 Ağustos'a kadar yaklaşık yüzde 15 yükselerek ons başına 4 bin 600 dolar civarına çıktı. Goldman Sachs, değerli metaldeki yükselişin yılın ikinci yarısında da devam etmesini bekliyor.

MERKEZ BANKASI TALEBİ YÜKSELİŞİN TEMEL DAYANAĞI

Goldman Sachs Araştırma Kıdemli Emtia Analisti Lina Thomas ile Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin altın fiyatları açısından belirleyici yapısal unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Thomas ve Struyven, "Merkez bankalarının jeopolitik ve finansal risklere karşı korunmak amacıyla rezervlerini çeşitlendirmesiyle, altın birikimlerinin son anket bulgularıyla da uyumlu biçimde çok yıllı bir eğilim olarak yüksek kalmayı sürdüreceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı para birimlerinde tutulan varlıklara kıyasla dondurulma riski daha sınırlı görülen altın, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme tercihlerinde öne çıkıyor. G7 ülkelerinin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'daki Rus merkez bankası varlıklarını 2022'de dondurmasının ardından, merkez bankalarının altın alımlarında belirgin artış yaşandı.

Goldman Sachs Araştırma, merkez bankalarının 2026 boyunca aylık ortalama 50 ton altın satın alacağını tahmin ediyor. Bu rakam, 2022 öncesindeki aylık ortalama 17 tonun oldukça üzerinde bulunuyor.

Kurumun merkez bankası faaliyetlerine ilişkin güncel tahminine göre, mayısta 66 ton olan aylık altın alımları, haziranda mevsimsellikten arındırılmış üç aylık bazda 100 tona yükseldi. Haziranda tespit edilebilen en büyük alıcının Çin Merkez Bankası olduğu bildirildi.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİNİN ZAYIFLAMASI DA ETKİLİ

Altındaki son yükselişte faiz beklentileri de etkili oluyor. Piyasalarda Fed'in 2026'da faiz artıracağı yönündeki öngörülerin gerilemesiyle, yılın ilk yarısında zayıf seyreden bazı yatırımcı gruplarının altın talebinde toparlanma görüldü.

Faizlerin yükseldiği dönemlerde altının cazibesi genellikle azalıyor. Çünkü faiz oranlarındaki artış, tahvil gibi getiri sağlayan yatırım araçlarını altına göre daha avantajlı hâle getirebiliyor.

Thomas ve Struyven, "Ekonomistlerimiz, daha düşük enflasyon eğiliminin Fed'in bu yıl politika faizini sabit tutmasını sağlayacağını öngördüğünden, Fed kaynaklı baskının daha da azalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Analistler, özel yatırımcı portföylerinde altının ağırlığının hâlâ düşük olduğuna dikkat çekerek, orta vadede fiyatı Goldman Sachs'ın tahmininin üzerine taşıyabilecek başlıklar bulunduğunu kaydetti. İran başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerdeki gelişmelerin, merkez bankalarının yanı sıra özel yatırımcıların da rezerv ve portföy çeşitlendirmesi amacıyla altına yönelmesini hızlandırabileceği belirtildi. Söz konusu gelişmelerin Batılı ülkelerin mali sürdürülebilirliğine ilişkin algıları da etkileyebileceği ifade edildi.

TÜREV ÜRÜNLER FİYAT DALGALANMASINI ARTIRABİLİR

Yatırımcıların, kamu politikalarında yaşanabilecek kapsamlı değişikliklere karşı portföylerini korumak amacıyla altın alım opsiyonlarına ilgisinin arttığı belirtildi. Thomas ve Struyven, bu eğilimin altın fiyatındaki yükselişleri ve düşüşleri daha sert hâle getirebileceğine işaret etti.Altın fiyatının yükselmesiyle birlikte bazı alım opsiyonlarının kritik kullanım fiyatlarına yaklaşması, bu opsiyonları satan kurumları korunma amacıyla altın almaya yöneltebiliyor. Bu işlem, fiyatlardaki yükselişi daha da hızlandırabiliyor.

Buna karşılık, altın fiyatındaki düşüşlerin, kurumların söz konusu korunma pozisyonlarını kapatmak amacıyla altın satışına gitmesine neden olabileceği ve gerilemeyi derinleştirebileceği ifade edildi.

Goldman Sachs Araştırma'nın ons altının 2026 sonunda 4 bin 900 dolara ulaşacağı yönündeki temel senaryosu, türev piyasasındaki korunma talebindeki artışı içermiyor. Analistler, bu durumun fiyatın tahmini aşma ihtimalini yükseltebileceğini ancak altın rallisinde "iki yönlü daha yüksek oynaklığa" da işaret ettiğini belirtti.