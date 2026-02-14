FİNANS

Dev bankadan dikkat çeken altın tahmini!

Küresel finans devi J.P. Morgan tarihi ralli sonrası ons altın için yükseliş beklentisini koruyarak 2026 hedefini 6 bin – 6 bin 300 dolar aralığına yükseltti; banka, merkez bankası alımları ve artan yatırımcı talebine rağmen yüksek volatilite riskine dikkat çekti.

Cansu Çamcı

J.P. Morgan, değerli metaller piyasasındaki tarihi rallinin ardından altın fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek 2026 yılı için 6 bin ile 6 bin 300 dolar aralığını yeni hedef olarak belirledi.

Banka, son dönemde yaşanan sert satış baskısına rağmen, altının "altın çağını" yaşadığına dair yükseliş piyasası beklentisini koruyor.

1979'DAN BU YANA EN GÜÇLÜ YILLIK PERFORMANS!

Yayımlanan rapora göre altın, 2025 yılında yüzde 65'lik devasa bir getiri sağlayarak ana hisse senedi endekslerini geride bıraktı ve 1979'dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergiledi. Fiyatların 2023 sonundan bu yana iki kattan fazla artması, yatırımcıların dolardan uzaklaşma ve jeopolitik risklerden korunma iştahını yansıtıyor.

Altın fiyatlarını destekleyen temel dinamiklerin başında merkez bankalarının agresif alımları geliyor. Rapora göre, küresel merkez bankalarının net altın alımları 2022'den bu yana iki katına çıkarak yıllık bin ton seviyesini aştı. Özellikle gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının, rezervlerini yaptırımlara karşı korumak ve dolardan arındırmak amacıyla alımlara devam etmesi bekleniyor.

Buna ek olarak, 2024 ortasından itibaren hızlanan Borsa Yatırım Fonu (ETF) girişleri, bireysel yatırımcıların da ralliye dahil olduğunu gösteriyor. J.P. Morgan stratejistleri Yuxuan Tang ve Stephen Jury, nakit getiri oranlarındaki düşüşün bireysel yatırımcıyı altına yönlendirmeye devam edeceğini öngörüyor.

DALGALANMA UYARISI

Fiyatlardaki rekor seviyelere rağmen piyasa, tarihsel oynaklığından bir şey kaybetmiş değil. 30 Ocak 2026'da yaşanan %9,8'lik sert düşüş, 2013'ten bu yana görülen en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçti. Bu geri çekilmede, Trump yönetiminin Federal Rezerv (Fed) başkanlığı için enflasyon şahini olarak bilinen Kevin Warsh'ı aday göstermesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Banka analistleri, altının hisse senetlerinden daha yüksek bir yıllık volatiliteye (%17) sahip olduğu konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Tarihsel olarak altın ile reel faizler arasındaki ters korelasyonun 2022'den bu yana asimetrik bir hal aldığı gözlemleniyor. Faizler yükseldiğinde altının sınırlı düştüğü, faizler düştüğünde ise fiyatların agresif yükseldiği bu yeni dönem, yapısal bir arz-talep dengesizliğine işaret ediyor.

J.P. Morgan, yüksek volatiliteye rağmen altının portföy çeşitlendirmesindeki kritik rolüne dikkat çekiyor. S&P 500 endeksinin %20 veya daha fazla düştüğü dönemlerde altının ortalama %6 getiri sağladığı vurgulanırken, dengeli bir portföyde (hisse/tahvil) %5'lik bir altın tahsisatının toplam riski azalttığı ifade ediliyor.

