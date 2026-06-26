Dev bankadan ezber bozan tahmin! Altın için rakam verdi

Piyasalarda ABD Merkez Bankasının (FED) sıkı para politikasına devam edebileceği yönündeki endişeler tartışılırken, UBS ezber bozan bir çıkış yaptı. Banka tarafından paylaşılan raporda, altındaki son gerilemenin sarı metalin Ocak ayında test ettiği tarihi zirvesinden yaklaşık yüzde 26 oranında bir uzaklaşma anlamına geldiği belirtildi. Kısa vadeli teknik göstergelerin, reel getirilerdeki artışın ve dolardaki dönemsel güçlenmenin altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükselttiği ifade edilen analizde, fiyatların yakın vadede 3.850 ile 4.000 dolar bandında sıkışabileceği öngörüldü.

Analizde “Bu son gerileme, sarı metalin fiyatını ocak ayında belirlediği tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 26 aşağı çekti. Momentum ve teknik göstergeler, reel getirilerdeki son artış ve ABD dolarının güçlenmesi, altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükseltti' ifadeleri yer aldı.

DEV BANKA ALTIN İÇİN FIRSATI AÇIKLADI

İsviçreli dev banka, altının uzun vadeli güvenli liman rüştünü koruduğunu ilan etti. Jeopolitik gerilimlerin tırmandığı, hisse senedi piyasalarında stresin arttığı, enflasyonist sürprizlerin yaşandığı ve itibari para birimlerine olan küresel güvenin zedelendiği dönemlerde altının sunduğu portföy çeşitlendirmesi avantajına vurgu yapıldı.

UBS, önümüzdeki 12 aylık süreçte ons altının 5.200 dolar seviyesine doğru güçlü bir ralli başlatmasını bekliyor.

Analizde şu ifadeler yer aldı:

'Hisse senedi piyasası stresi, jeopolitik belirsizlik, enflasyon sürprizleri ve itibari paralara olan güvenin azaldığı dönemlerde sarı metalin sunduğu çeşitlendirme avantajlarını beğeniyoruz. Önümüzdeki 12 ay içinde altının ons başına 5.200 ABD dolarına doğru hareket etmesini bekliyoruz ve mevcut seviyeyi, yeterince yatırım yapmamış yatırımcılar için pozisyonlarını artırma fırsatı olarak görüyoruz.'