Düğünlerde 3-4 tane çıkıyor, akrabasına dava açan var! Yasaklanması için Bakanlığa dilekçe gönderiyorlar

Altın 5 bin 400 lirayı geçerek rekor kırdı. Peş peşe rekorları ile altın yatırımcısını güldürürken dolandırıcılar ise imitasyon altın üretimine geçti. Kapalıçarşı, Eminönü ve Mısır Çarşısı’ndaki tezgâhlarda, “gerçeğinden ayırt edilemeyen” kalitede ürünler satılmaya başladı. Ziynet eşyalarından çeyrek altına kadar her çeşit takının bire bir kopyası üretiliyorken bazılarının Darphane baskısı bile bulunuyor.

BAKANLIĞA DİLEKÇE GÖNDERİYORLAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, düğün takılarında eskiden 1-2 tane imitasyon çıktığını belirtirken şu anda bu sayının 3-4’e yükseldiğini belirtiyor. Kuyumcular ise bu durumdan rahatsız oldukları için son aylarda Ticaret Bakanlığı'na dilekçe göndermeye başladılar. Dilekçelerde ise imitasyon altın üretimi ve satışının tamamen yasaklanması talep ediliyor.

AKRABASINA DAVA AÇTI

Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Muhammed Ersöz, imitasyon ürünler ile dolandırıcılıkların arttığını, hem sektörün hem de vatandaşın zarar gördüğünü belirtti. Kuyumcu Ali Rıza Erdemir ise, eskiden bu ürünlerin hemen anlaşıldığını ama şu gerçeği ile birebir olduğunu kaydetti. Erdemir, şu cümleleri kurdu:

"Evlenen çiftler, düğünden sonra takılan altınları bozdurmak için bize geliyor. 20 çeyrekten dördü sahte çıkıyor. İnsanlar kimi zaman kendi akrabasına bile güvenemiyor. Hatta geçen ay bir çift, sahte çeyrek altını kimin taktığını tespit edip akrabasına dava açtı. Gerçekten trajikomik bir tablo” ifadelerini kullandı"

KÜTAHYA'DA YASAKLANDI

Kütahya Valiliği ise geçtiğimiz günlerde imitasyon takıları yasaklamıştı. Gelen şikayetlerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü, imitasyon ürünler ile kuyumcuların dolandırılmaya çalışıldığı şikâyetleri üzerine rapor hazırladı.

Kütahya Valiliği de bu rapor doğrultusunda il genelinde “demo, imitasyon ya da gerçek değeri belirtilmeyen ürünlerin satışını yasakladı” Valiliğin aldığı karar, imitasyon altın satışı yapılan iş yerlerine tebliğ edilirken, karara uymayan işletmelere 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.