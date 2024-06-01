Düşüş yatırımcının gözünü korkutmuştu: Pazartesi gününden itibaren başlıyor! İslam Memiş gram altın için rakam verdi

Altın, bu yıl dikkat çekici bir yükseliş yaşadı ve Mayıs başında 2.450 dolar civarına kadar yükseldi. Ancak külçenin son birkaç işlem seansındaki zirvelerinden yüzde 5’e yakın gerilemesiyle yükseliş ivmesi son zamanlarda azalmaya başladı. Cuma günü 2340 seviyelerinde haftayı kapatan ons altın fiyatı bu hafta savunmada kalmayı sürdürdü.

Yurt içinde ise 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,37 artışla 2.430 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,33 kazançla 16 bin 190 liraya yükseldi.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YORUMU

Peki Haziran ayının açılışında piyasaları neler bekliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Ons altın 2343 dolar seviyesinde. 2380 ve 2280 dolar aralıklarındaki beklentimi ifade etmiştim. Bu haftaki yol haritamız toparlanacağına dair. Bant aralığımız aynı, beklentilerimizde değişiklik yok. Ons altında önümüzdeki haftalarda direnç seviyelerindeki toparlanma bittikten sonra düşüş yönlü hareketleri takip etmeyi sürdüreceğiz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TARİHİ VERDİ

“Elindeki TL'yi altın almak için dolarda bekletenler şanslı. Önümüzdeki haftalarda 2300 veya altına sarkmalarda altın dolar paritesi üzerinden yapmış oldukları işlemlerde daha kazançlı çıkacaklarını ifade ettim. Daha önce de bu yıl iki defa dolar pozisyonu almıştık. Bayramdan önce de bu pozisyonu yapmıştık” ifadelerini kullanan İslam Memiş gram altın yatırımcısına seslenerek şunları kaydetti:

“Gram altın yatırımcısı ons altını takip etsin. Dolar stabil olduğu için ons altındaki hareketlilik gram altını geriletti. 2400 lira güçlü bir destek seviyesi. Kademeli alım için fırsat geldi. Buraları bir alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Haziran’ın ortası, son haftası ve Temmuz ayının ilk haftasında altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketler göreceğiz. 3500 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş göreceğiz.”



