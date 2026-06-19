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Ekonomist Filiz Eryılmaz altın fiyatları için 60 gün uyarı yaptı

Altın fiyatlarında 60 günlük kritik süreç uyarısı geldi. Eryılmaz, yükseliş için 4.400 ve 4.800 dolar seviyelerine dikkat çekti.

Ekonomist Filiz Eryılmaz altın fiyatları için 60 gün uyarı yaptı

Altın fiyatları, 2026’nın ilk yarısında test ettiği rekor seviyelerin ardından sert geri çekilmelerle yeniden gündemin odağına yerleşti. Dip seviyelere kadar gerileyen değerli metalde piyasalar yön arayışına girerken, yatırımcılar “Yükseliş trendi sona mı erdi?” sorusuna yanıt arıyor. Bu süreçte Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın ve gümüş piyasaları açısından kritik görülen 60 günlük yeni bir döneme dikkat çekti.

ALTINDA BEKLEME VE YÖN ARAYIŞI

Altın fiyatları son dönemde belirgin bir bekleme sürecine girmiş durumda. Yılın ilk yarısında tarihi zirveleri test eden ons altın, ardından gelen satış baskısıyla birlikte dip seviyelere kadar geriledi ve düşüş yönlü hareketleriyle öne çıktı. Bu dalgalı görünüm, yatırımcıların odağını yeniden uzman yorumlarına yöneltti. Güvenli liman varlıklarına ilişkin değerlendirmeler ise piyasaların seyrine ışık tutmaya devam ediyor.

Ekonomist Filiz Eryılmaz altın fiyatları için 60 gün uyarı yaptı 1

60 GÜNLÜK KRİTİK SÜREÇ VURGUSU

Tgrthaber.com’dan Bengü Sarıkuş’a konuşan Eryılmaz, piyasalar açısından yalnızca bir anlaşma metninin imzalanmasının kalıcı bir etki yaratmak için yeterli olmayacağını belirtti. Asıl belirleyici unsurun, önümüzdeki 60 günlük süreçte kalıcı bir barış ortamının oluşacağına yönelik piyasa güveni olduğunu ifade etti. Bu güven ortamının sağlanması halinde özellikle gümüş tarafında daha güçlü toparlanmalar ve yukarı yönlü fiyat hareketlerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Ekonomist Filiz Eryılmaz altın fiyatları için 60 gün uyarı yaptı 2

KRİTİK SEVİYELER VE BEKLENTİLER

Ons altın tarafında satış baskısının etkili olduğu bir dönemden geçildiğini vurgulayan Eryılmaz, önemli teknik seviyelere dikkat çekti:
'Karar geldikten sonra hem altında hem gümüşte çok ciddi düşüşler olduğunu gördük. Sonra bir miktar toparladı, tepki geldi. Biraz bu işte anlaşmanın imzalanmasının etkisi de var burada. Onun için; altın gümüşte belki anlaşma gelirse belli noktalara kadar yükseliş olabilir ama gerçek anlamda yükseliş için, örneğin ons altında bizim 4.800 dolar üzeri tutunmalara ihtiyaç var. Oralardan çok uzağız. Hatta biz şu an ağırlıklı satış baskısını konuşuyoruz. Yani 4.400 altında kaldığımız sürece 4.200’ler, 4.000’ler hedef olmaya devam edecek. Onun için önce 4.400 üstüne, sonrasında da gerçek yükseliş için, belirgin yükseliş için 4.800 üstü fiyatlamalara ihtiyaç var, genel olarak baktığımızda.'

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.219,04
6.219,85
% -1.07
12:41
Ons Altın / TL
193.394,14
193.470,69
% -1.08
12:56
Ons Altın / USD
4.164,52
4.165,15
% -1.06
12:56
Çeyrek Altın
9.950,47
10.169,45
% -1.07
12:41
Yarım Altın
19.838,74
20.338,90
% -1.07
12:41
Ziynet Altın
39.801,86
40.553,40
% -1.07
12:41
Cumhuriyet Altını
41.689,00
42.319,00
% -1.88
12:24
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