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Elinde gramı olanları ilgilendiriyor! 3 ay sonra o rakamı görebilir

Standard Chartered, ons altın için 12 aylık hedefini yükseltti. Kurumun tahmini gerçekleşirse gram altında rekor olacak. İşte dev kurumun rakamları…

Elinde gramı olanları ilgilendiriyor! 3 ay sonra o rakamı görebilir
Cansu Çamcı

Küresel bankacılık devi Standard Chartered, altın için daha önceki beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Kurum, yükselen emtia fiyatlarının enerji sektöründe seçici fırsatlar yaratabileceğini fakat portföylerde belirgin bir “Ağırlık Artır” pozisyonu yerine uzun vadeli stratejik referans ağırlıklara yakın konumlanmayı tercih ettiğini açıkladı.

Yayımlanan raporda, kısa vadeli petrol görünümünün jeopolitik gelişmelere bağlı olarak iki farklı yönde şekillenebileceğine ve bu durumun fiyatlarda yüksek oynaklığa neden olabileceğine vurgu yapıldı.

ALTINDA 5 BİN DOLAR HEDEF

Madencilik ve metaller tarafında daha seçici bir yaklaşım benimseyen Standard Chartered, dolardaki sert gerilemenin fiyat görünümünü desteklemesiyle altını yeniden “Ağırlık Artır” kategorisine aldığını açıkladı

Kurum, altın için üç aylık fiyat hedefini ons başına 4 bin 750 dolara, 12 aylık hedefini ise 5 bin dolara yükseltti.

Elinde gramı olanları ilgilendiriyor! 3 ay sonra o rakamı görebilir 1

GRAM NE KADAR OLUR?

Ons altının, 3 ay sonra 4 bin 750 dolar olması durumunda Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre dolar kurunun 51,65 TL olması halinde gram altın 7 bin 887 liraya yükselebilir. Ancak ons altının 5 bin dolar olması halinde ve Merkez Bankası'nın anketine göre dolar kurunun 12 ay sonra 57,42 olması halinde gram altın 9 bin 230 liraya kadar yükselebilir.

Elinde gramı olanları ilgilendiriyor! 3 ay sonra o rakamı görebilir 2

PETROLDE 70 DOLAR BEKLENTİSİ

Standard Chartered, transit koşullarının normalleşmesi durumunda petrol fiyatlarının önümüzdeki 12 ay içinde varil başına 70 dolar seviyesine gerilemesini bekliyor. Kurum aynı zamanda 2027’de petrol piyasasında önemli bir arz fazlası oluşacağını tahmin ediyor.

Elinde gramı olanları ilgilendiriyor! 3 ay sonra o rakamı görebilir 3

Enerji hisselerinin portföylerde tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten kurum, kazanç görünürlüğünün daha güçlü olduğu teknoloji ve finans sektörlerini tercih etmeyi sürdürüyor.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.854,81
6.855,81
% -0.06
17:06
Ons Altın / TL
213.068,96
213.117,95
% -0.13
17:21
Ons Altın / USD
4.397,10
4.397,73
% -0.18
17:21
Çeyrek Altın
10.967,70
11.209,25
% -0.06
17:06
Yarım Altın
21.866,73
22.418,42
% -0.06
17:06
Ziynet Altın
43.870,55
44.699,73
% -0.06
17:06
Cumhuriyet Altını
45.337,00
46.023,00
% 0.39
16:30
Anahtar Kelimeler:
Altın tahmin
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