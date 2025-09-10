FİNANS

Ev almak için altınlarını bozdurmaya gitti, gözlerine inanamadı! 'O kadar para verdim'

Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürürken vatandaş açısından da güvenli liman olarak nitelendirilmeye devam ediyor. Ancak altın alacak kişilerin özellikle dikkatli olması gerekiyor. Çünkü sahte ve düşük ayarlı altınların da olabildiği belirtiliyor. Ev almak için altınlarını bozdurmak üzere kuyumcuya giden bir vatandaş da öğrendikleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. İşte uzmanların konuyla ilgili uyarıları...

Hande Dağ

Altın yatırımcılar gözünde güvenli liman olarak nitelendirilmeye devam ederken altın konusunda dikkatli olmak da gerekiyor. Özellikle satın alırken dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Sahtekarların akılalmaz yöntemlerle sahtelerini üretip piyasaya soktuğu öğrenildi. Peki, altın alırken dolandırılmamak için nelere dikkat etmek lazım? Altının sahte olduğunu anlamak mümkün mü? İşte detaylar...

"BANA YAZIK DEĞİL Mİ?"

ATV Haber'de yer alan habere göre; bir kuyumcu "Bir müşterimiz ev almak için altın bozdurdu. Bir tanesinin görüntüsünden ve baskısından şüphelendik. Gönderdiğimizde ayarı düşük çıktı. Düşük ayar. Biz bunu almayacağız" dedi. O kişi ev almak için altınlarını bozdurmaya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Vatandaş ise "Yani bana yazık değil mi? O kadar para verdim. Tasarruf için insan dişinden tırnağından artırıyor. Helal olmasın diyorum" dedi.

"ESKİ BİR ESNAF OLDUĞUNA BAKMAK LAZIM ÖNCELİKLE"

Kuyumcu Abdurrahman Yel ise "Eski bir esnaf olduğuna bir bakmak lazım öncelikle. Hani bazıları yeni açıyor işte ya da merdiven altı çeyrekler yarımlar gramlar satılıyor. Duyuyoruz. Üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kimi altınlarını bozdurup ev alıyor kimi ise araba. Altın yatırımlarda güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor. Fakat altın satın alırken dolandırılmamak için dikkat etmek gerekiyor.

Yel "Baktığım zaman dediğim gibi 22 ayar yapması lazımken merdiven altı işte 21 ayar, 20 ayar, 18 ayara kadar... Şimdi renk hiç önemli değil. Yaldız yaparsın. 22 ayar gibi gözüküp aslında 14 ayar olabiliyor" dedi.

SES VE MİHENK TAŞI

Görünürde iki altın da aynı olup ama gerçek göründüğü gibi olmayabiliyor. İşin uzmanı olunmadığı sürece de aradaki farkı anlamak neredeyse imkansız. Peki düşük ayar altın tuzağına düşmemek için neye dikkat etmek gerekiyor? Yel, ses konusuna vurgu yaptı. Yel, mihenk taşına da sürdüklerini söyledi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.835,19
4.835,64
% 0.52
09:30
Ons Altın / TL
150.455,41
150.480,21
% 0.57
09:45
Ons Altın / USD
3.644,55
3.644,93
% 0.5
09:45
Çeyrek Altın
7.736,30
7.906,27
% 0.52
09:30
Yarım Altın
15.424,24
15.812,53
% 0.52
09:30
Ziynet Altın
30.945,18
31.528,35
% 0.52
09:30
Cumhuriyet Altını
32.662,00
33.162,00
% 1.1
17:02
Altın altın fiyatları sahte altın
