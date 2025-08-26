Fed'in 111 yıllık tarihinde bir ilk! Altın fiyatları yükselişe geçti (26 Ağustos 2025 gram altın ve çeyrek altın fiyatı)

Altın fiyatları küresel gelişmelerden etkilenmeye devam ederken altında yeniden bir yükseliş görüldü. 26 Ağustos 2025 gram altın fiyatı 4465 TL'yi görerek en yüksek seviyesine oldukça yaklaştı. Bunda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamasının etkili olduğu belirtiliyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

TRUMP, FED YÖNETİM KURULU ÜYESİ COOK'U GÖREVDEN ALDI

Trump, sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaştı. Mektubunda Fed yasasının kendisine verdiği yetkilere işaret eden Trump, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız" ifadesini kullandı. Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak, "sebep" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetti.

Cook'un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli neden olduğunu öne süren Trump, Cook'un iki hafta arayla, iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını aktardı. Trump, "İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez. Her ikisini de yerine getirmeyi amaçlamış olmanız imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in faiz oranlarını belirlemek, rezerv ve üye bankaları düzenlemek konusunda büyük bir sorumluluğa sahip olduğuna dikkati çeken Trump, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed'i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne tam olarak güvenebilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, "Finansal bir konuda sergilediğiniz aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden davranışınız ışığında, onlar ve ben sizin dürüstlüğünüze bu tür bir güven duymuyoruz. En azından, söz konusu davranış, finansal işlemlerde, finansal düzenleyici olarak yetkinliğinizi ve güvenilirliğinizi sorgulamaya neden olan türden bir ağır ihmal sergilemektedir." ifadelerini kullandı. Başkan olarak, ABD kanunlarının sadakatle uygulanmasını sağlamanın görevi olduğunun altını çizen Trump, "Bu yasaların sadakatle uygulanmasının, sizin derhal görevden alınmanızı gerektirdiği sonucuna vardım." değerlendirmesini yaptı.

Cook, Fed’in 111 yıllık tarihinde ABD başkanı tarafından görevden alınan ilk yönetim kurulu üyesi oldu. (AA/İHA)

ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ

Yaşanan gelişmeler sonrası piyasalar da hareketlendi. Ons altın 3.386 dolar seviyesini test ederken son 2 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Gram altın fiyatı 4.465 TL seviyesini görerek 4.471 TL'lik tarihi zirvesine yaklaştı.

26 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı sabah saat 07.34 itibarıyla 3374 dolar seviyesinde seyrediyor.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları sabah saat 07.18 itibarıyla 4451 TL seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.22 itibarıyla 7278 TL seviyesinde seyrediyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.22 itibarıyla 14 bin 556 TL seviyesinde seyrediyor.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.33 itibarıyla 29 bin 820 TL seviyesinde seyrediyor.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.33 itibarıyla 72 bin 651 TL seviyesinde seyrediyor.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır