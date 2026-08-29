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FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü

ABD Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole Sempozyumu’nda enflasyon konusunda verdiği şahin mesajlar, küresel piyasalarda satış dalgasını tetikledi. Faiz artışı beklentilerinin yükselmesiyle dolar güç kazanırken ons altın 4.455 dolara, gram altın ise 6.908 TL’ye geriledi. Kripto piyasasında da sert kayıplar yaşandı.

FED'in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü
Devrim Karadağ

Hafta içinde tarihi zirvelere yaklaşan altın fiyatları, haftanın son işlem gününde yönünü sert biçimde aşağı çevirdi. Ons altın, 4.697 dolara kadar yükselerek rekor seviyeyi test etmesinin ardından 28 Ağustos'ta yüzde 3’ü aşan kayıpla 4.455 dolara kadar geriledi.

Ons altında yaşanan düşüşte, fiyatın 200 günlük hareketli ortalama olarak takip edilen 4.525 dolar seviyesinin altına inmesi de dikkat çekti.

Yurt içinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Spot gram altın yaklaşık yüzde 2 değer kaybederek 6.908 TL seviyesine çekildi. Böylece gram altın, hafta içerisinde gördüğü 7.262 TL seviyesinden belirgin biçimde uzaklaşırken 5 günlük aranın ardından yeniden 7 bin TL psikolojik sınırının altına indi.

FED BAŞKANI'NDAN ENFLASYON MESAJI

Piyasalardaki satışların en önemli nedeni ise FED Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole toplantısındaki açıklamaları oldu.

Warsh, ABD’de enflasyonun yüzde 2’lik hedefin üzerinde seyretmeye devam ettiğine dikkat çekerek mevcut verilerin fiyat baskılarının kalıcı biçimde hafiflediğini göstermediğini belirtti.

FED’in enflasyonla mücadelede daha fazla adım atması gerekebileceğine işaret eden bu açıklamalar, piyasalarda “şahin FED” beklentisini güçlendirdi.

EYLÜL AYINDA FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ YÜKSELDİ

Warsh’ın açıklamalarının ardından yatırımcıların FED’in para politikasına ilişkin beklentileri de değişti.

Piyasalarda FED’in eylül ayında faiz artıracağına ilişkin beklenti yüzde 57,5’e kadar yükseldi. Faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde satış baskısının artmasına neden oldu.

DOLAR GÜÇLENDİ, ALTIN BASKI ALTINDA KALDI

FED’den gelen şahin mesajların ardından dolar endeksinde de hızlı yükseliş görüldü. Dolar endeksi 99,65 seviyesine kadar tırmanırken, doların güçlenmesi altın fiyatlarındaki düşüşü daha da hızlandırdı.

Hafta başında rekor seviyeleri test eden değerli metaller böylece birkaç gün içerisinde kazançlarının önemli bölümünü geri verdi.

FED in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü 1

KRİPTO PİYASASI DA SATIŞ DALGASINA KAPILDI

FED’in faiz politikasına ilişkin beklentilerin sert biçimde değişmesi yalnızca değerli metalleri değil, kripto para piyasasını da etkiledi.

Bitcoin günlük bazda yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybederek 77 bin 500 dolar seviyesine geriledi. Yatırımcıların risk iştahındaki azalma, kripto varlıklarda da satışların hızlanmasına neden oldu.

FED in mesajı piyasaları vurdu! Altın çok sert düştü 2

Piyasaların gözü şimdi FED’in eylül toplantısında açıklanacak faiz kararına ve öncesinde gelecek enflasyon verilerine çevrildi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.907,88
6.908,74
% -3.01
23:59
Ons Altın / TL
214.787,68
214.963,92
% -3
23:59
Ons Altın / USD
4.454,23
4.454,79
% -3.19
23:59
Çeyrek Altın
11.052,60
11.295,79
% -3.01
23:59
Yarım Altın
22.036,12
22.591,59
% -3.01
23:59
Ziynet Altın
44.210,40
45.045,00
% -3.01
23:59
Cumhuriyet Altını
46.877,00
47.587,00
% 0.45
17:03
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Fed Altın bitcoin (btc)
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