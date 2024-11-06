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'Fırsat kollayanlar kolları sıvayabilir' Çok merak edilen gram altın için çarpıcı mesaj 'Kalıcı olmayacak' deyip...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.11.2024 15:01
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Tüm dünya bir yandan ABD Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını bir yandan da seçimin piyasaya etkilerini takip ediyor. Özellikle altın yatırımcıları ve altına yatırım yapmayı düşünenler altın fiyatlarında yaşanacak değişimi merak ediyor. Peki, şu anda altın alınır mı? Altın düşecek mi, yükselecek mi? Finans analisti İslam Memiş, gram altın ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken "Alım için fırsat kollayanlar kolları sıvayabilir" dedi. Memiş "Düşüşler kalıcı değil" mesajı da verdi.

'Fırsat kollayanlar kolları sıvayabilir' Çok merak edilen gram altın için çarpıcı mesaj 'Kalıcı olmayacak' deyip...

Altın fiyatları ne olacak, düşecek mi yükselecek mi? Altında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Tüm dünyanın merakla beklediği ABD seçimlerinin piyasalarda nasıl bir etki yaratacağı araştırılıyor. Özellikle altında yaşanacak değişimler altın yatırımcıları ve altına yatırım yapmayı düşünenler tarafından merakla takip ediliyor. Finans analisti İslam Memiş, altına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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"GÜÇLÜ BİR DOLAR İSTEYEN TRUMP VAR KARŞIMIZDA"

TGRT Haber'de konuşan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

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"Bitcoin 75 bin dolar seviyesini gördü. Bitcoinle uğraşan herkes Trump gelsin diye devam ediyordu. Bitcoin'de yüzde 6'nın üzerinde yükseliş var. TESLA hisselerinde de ciddi artış oldu. Dolar endeksi de arttı. Güçlü bir dolar isteyen Trump var karşımızda. ABD'de muhtemelen faiz indirimleri olacak. Hazine Bakanı ve FED Başkanı'nın değişmesi bekleniyor. Önemli etkenler var, en çok değer kaybedenler arasında...

Altın mı gümüş mü sorusunun yanıtını gümüş olarak verelim. Gümüş de baya değer kaybetti. Bunlar da değer kaybedenler arasında yer aldı."

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GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK? ALINIR MI?

Memiş, gram altının rotasına ve alım fırsatı bulunup bulunmayacağına dair de değerlendirmelerini aktardı.

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Bununla alakalı olarak Memiş "Gram altın çok merak ediliyor. Geçen hafta 3.190 TL seviyesine kadar yükselmişti. Yatırımcısına sakin olun mesajı vermişti. Şu anda gram altın 3.100 TL'nin altına indi. Alım için fırsat kollayanlar kolları sıvayabilir. Altında bu düşüşler kalıcı değil kısa vadeli diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.974,71
2.975,09
% -1.61
15:46
Ons Altın / TL
92.143,77
92.172,51
% -2
16:01
Ons Altın / USD
2.689,97
2.690,45
% -1.93
16:01
Çeyrek Altın
4.759,54
4.864,26
% -1.61
15:46
Yarım Altın
9.489,33
9.728,53
% -1.61
15:46
Ziynet Altın
19.038,15
19.397,55
% -1.61
15:46
Cumhuriyet Altını
20.363,00
20.671,00
% -1.58
15:39
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