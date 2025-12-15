Gözler çeyrek altında: FED etkisiyle yükseliş devam ediyor

Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı, Yatırımcılar Gelişmeleri Yakından Takip Ediyor

Altın piyasası, 15 Aralık 2025 tarihinde hareketli bir güne başladı. Gram altın, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürerek 5.966 liradan işlem görüyor. Bu yükselişte, FED'in gelecek yıl izleyeceği para politikası stratejisine dair beklentiler etkili oluyor. Cuma günü ons fiyatındaki artışla paralel olarak değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre %0,7'lik bir artışla tamamlamıştı. Haftanın açılışında ise bu ivme daha da hızlanarak %1,1'lik bir yükseliş kaydedildi.

Çeyrek altın fiyatları da bu yükselişten nasibini alarak 9.811 liraya ulaştı. Cumhuriyet altını ise 39.092 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise %1,1 artışla 4.345 dolara yükseldi. Piyasalar, FED'in faiz politikalarına ilişkin daha net sinyaller almak için ABD'den gelecek istihdam verilerini bekliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl para politikasında izleyeceği yol haritasına dair öngörülerin değişkenlik göstermesi, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Sonuç olarak, altın fiyatları FED'in para politikaları, dolar endeksi ve ABD Hazine tahvil getirileri gibi çeşitli faktörlerden etkilenerek yükseliş trendini sürdürüyor. Yatırımcılar, piyasadaki gelişmeleri yakından takip ederek altın yatırımlarına yön vermelidir. Özellikle çeyrek altın fiyatlarındaki seviyeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu nedenle, dikkatli ve bilinçli yatırım kararları almak büyük önem taşıyor.