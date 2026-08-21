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Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Gram altın 21 Ağustos sabahında 7 bin TL barajını aşarak 7 bin 19 TL seviyesini test etti. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, ABD tahvilleri ile ilgili gelişmelerin altını desteklediğini belirterek, yükselişin devamı halinde ons için 2 yeni hedefe dikkat çekti.

Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı
Cansu Çamcı

Altında son durum ne? Ons altındaki pozitif görünüm iç piyasada gram altına da yansıdı. Gram altın 4 ay sonra yeniden 7 bin TL’nin üzerine çıkarken, ağustos ayındaki yükseliş yüzde 13’ü geçti. Küresel piyasalarda haftanın son işlem günün başlarken, altının ons fiyatı dünkü işlemler, yatay bir seyirle 4.518 dolardan tamamladı. Aynı zamanda ons, 200 günlük ortalamanın bulunduğu 4.511 dolar üzerinde ikinci günlük kapanışını gerçekleştirdi. Yükseliş sinyali olarak algılanan bu teknik sinyalin ardından bugünkü işlemlerde de ons fiyatı TSİ 06:30 itibarıyla 4.530 dolardan fiyatlandı. Ons fiyatında haftalık prim %3,5’e ulaştı. Böylece ons 4 ay aranın ardından 3 haftalık yükseliş serisi yakaladı.

GRAM ALTIN 7 BİNİ AŞTI

Onstaki pozitif görünüm iç piyasada gram fiyatına da pozitif yansıyor. 21 Ağustos 2026 gram altın fiyatı 7.000 TL’den güne başladı. İlk işlemlerde gram fiyatında en yüksek 7.019 TL seviyesi de test edildi. Böylece gram altın fiyatı da 4 ay sonra ilk defa 7.000 TL barajını aşmış oldu. Spot gram altın fiyatında sadece ağustos ayındaki yükseliş %13’ü geçti.

TAHVİL HAMLESİ DESTEKLEDİ

Altın fiyatlarını bu hafta destekleyen en önemli gelişme, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil alımlarını artırma kararı oldu. Saxo Bank Emtia Srtatejisti Ole Hansen “9 Eylül'den itibaren Hazine, 10-20 ve 20-30 yıllık vadelerdeki likidite desteği amaçlı geri alımların azami büyüklüğünü işlem başına 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkaracak. Hazine bu adımı, uzun vadeli menkul kıymetlerdeki likidite koşullarını iyileştirme çabası olarak nitelendirdi” dedi.

Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı 1

VERİLEN SİNYAL ÖNEMLİ

Bunun bir parasal gevşeme olarak yorumlanmaması gerektiğini aktaran Hansen “Hazine, bu operasyonları finanse etmek için borçlanmaya devam edecek. Geri alımların özel sektörün genel borçlanma ihtiyaçlarını önemli ölçüde azaltması da beklenmiyor. 30 yıllık Hazine tahvil getirisi, duyurudan önce 2007'den bu yana en yüksek seviyesi olan %5,34'e yükselmişti; duyuru ise getiriyi yaklaşık 10 baz puan aşağı çekti. Burada, verilen sinyal önemli. Piyasalar bu hareketi, politika yapıcıların uzun vadeli borçlanma maliyetlerindeki düzensiz artışın ekonomik ve finansal sonuçlarından rahatsız olmaya başladığının bir ispatı olarak yorumlayabilir” görüşünü dile getirdi.

Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı 2

ŞARTLAR ALTINDAN YANA MI?

Hazine'nin uzun vadeli getirileri kontrol altına alma çabalarının başarılı olması haline, reel faiz oranlarındaki düşüşün, altın gibi faiz getirmeyen varlıkları elde tutmanın maliyetini azaltacağına dikkat çeken Hansen “Daha kolay finansal koşullar ayrıca dolar üzerinde daha fazla baskı oluşturarak değerli metaller için ek bir ivme sağlayabilir. Altın için acil teknik test, 4.511 ABD doları civarındaki 200 günlük hareketli ortalamadır. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık toparlanmayı güçlendirecektir” yorumunda bulundu.

Gram altın 7 bin TL barajını aştı! 4 ay sonra bir ilk: Ünlü stratejist 2 yeni hedefi açıkladı 3

ONS İÇİN 2 YENİ HEDEF

Ons altında bir sonraki teknik hedeflerde de dikkat eken Hansen, fiyatlarda ocak-haziran düşüşünün Fibonacci 0,38 ve 0,50 geri alma seviyelerine işaret ederek “Bu hedefler sırasıyla 4.574 dolar ve 4.770 dolar olarak görülmektedir” tahminini paylaştı.

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